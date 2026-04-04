Профессор рассказал, как отличить аллергический насморк от простудного
При аллергическом насморке, в отличие от ОРВИ, практически всегда воспаляются и краснеют веки, появляется слезотечение. Об этом «Газете.Ru» сообщил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.
Аллергический ринит всегда связан с воздействием аллергена. Часто он является симптомом поллиноза — реакции на пыльцу. Поллиноз может быть вызван цветением различных деревьев, таких как береза, а также злаковыми и сорными травами, поэтому проявления аллергии могут возникнуть в любое время весенне-летнего сезона. Пик заболеваемости обычно приходится на конец апреля и май.
Важно отметить, что тополиный пух, вопреки распространённому мнению, сам по себе аллергию не вызывает. Однако его липкая структура способствует накоплению пыльцы других растений и её распространению по воздуху, что приводит к появлению симптомов у многих людей в период активного цветения тополей, пояснил Ионов.
Он подчеркнул, что выделения при аллергическом рините прозрачные (серозные) и менее обильные, чем при ОРВИ. Аллергический ринит часто сопровождается аллергическим конъюнктивитом, который проявляется воспалением и покраснением век, а также слезотечением.
В отличие от простудного ринита, у которого можно выделить три стадии (водянистые, серозные и гнойные выделения), аллергический ринит требует применения антигистаминных препаратов, не обладающих снотворным эффектом. Использование сосудосуживающих средств не даёт результата. В некоторых случаях могут быть назначены капли с гормональными компонентами, при этом современные препараты не вызывают привыкания, заключил Ионов.
