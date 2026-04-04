Доктор Мясников предупредил россиян о смертельной опасности пива

Врач Мясников заявил, что большое количество пива может быть смертельно опасно
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о смертельной опасности пива.
По мнению специалиста, пиво не содержит натрия, способствующего задержке жидкости. Мясников пояснил, что это позволяет человеку употреблять напиток в больших количествах.
«Пивом можно перегрузиться так, что человек может и умереть. Потому что ты выпиваешь, оно не задерживается, а ты его пьешь и пьешь», — добавил медик.
Ранее доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова сообщила, что вступающий в силу со следующего года новый ГОСТ расширит возможности использования разных солодов при производстве напитка и ясно укажет, какой именно продукт имеет право называться пивом.