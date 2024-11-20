Программа компенсации аренды жилья охватила 13 тыс. подмосковных медработников

Около 13 тыс. подмосковных медицинских работников воспользовались программой компенсации аренды жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В Московской области медицинские специалисты, не имеющие собственного жилья, могут воспользоваться программой компенсации аренды съёмного. На ежемесячную выплату в 20 тыс. могут претендовать представители 35 должностей - фельдшеры, рентгенолаборатны, медсёстры и другие. При этом для супружеских пар медработников предусмотрена выплата до 30 тыс. рублей.
Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней.
В министерстве напомнили, что в Подмосковье действуют и другие меры социальной поддержки медработников. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие. Всю информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.
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«Для наших медработников в регионе успешно реализуется программа компенсации аренды жилья. Участниками уже стали почти 13 тыс. врачей. Чтобы воспользоваться этой программой, достаточно подать электронное заявление на региональном портале. Сделать это могут как работающие в больницах специалисты, так и новые сотрудники», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней.
В министерстве напомнили, что в Подмосковье действуют и другие меры социальной поддержки медработников. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие. Всю информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.
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Лора Луганская