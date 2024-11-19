Раменский школьник упал на рюкзак с бутылкой и получил осколок в спину

Хирурги Раменской больницы извлекли из спины подростка семисантиметровый осколок стекла. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 14-летний школьник с резаной раной спины. Травму он получил, упав на собственный рюкзак, где лежала стеклянная бутылка. Осколок врезался в спину пациента в районе левой лопатки. Диагностика выявила инородное тело размером 7 на 3,5 см.
Он добавил, что во время операции удалось безопасно извлечь осколок и этикетку от бутылки, избежав глубоких шрамов. Сделать это было крайне сложно.
Сейчас подросток уже выписан домой и вернулся к привычной жизни.
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«Компьютерная томография и 3D-моделирование позволили нам оценить перед операцией расположение инородного тела. Это было важно, так как осколок находился возле крупного подключичного сосудисто-нервного пучка, отвечающего за функции левой руки. Мальчику повезло, что инородное тело не прорезало межрёберные промежутки и не приблизилось к сердцу», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.
Он добавил, что во время операции удалось безопасно извлечь осколок и этикетку от бутылки, избежав глубоких шрамов. Сделать это было крайне сложно.
Сейчас подросток уже выписан домой и вернулся к привычной жизни.
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Лора Луганская