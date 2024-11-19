Раменский школьник упал на рюкзак с бутылкой и получил осколок в спину

«Принимала участие в подобном конкурсе впервые. Было не просто, мы проходили разные конкурсные испытания, которые оценивали эксперты. Несомненно, это замечательный опыт, однако стать победителем – это что-то особенное! Для меня победа в конкурсе означает, что мой труд и усилия были оценены, и это приносит особую радость и удовлетворение», — рассказала врач-невролог Наталья Наволокина.