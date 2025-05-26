Диетолог рассказал об опасности ранних арбузов

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Ранние арбузы часто содержат большое количество химических веществ, которые могут вызвать отравление. Об этом предупредил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.
«Качество ранних арбузов зависит от производителей. Некоторые из них добавляют удобрения, чтобы плоды быстрее зрели. Однако это может привести к повышенному уровню нитратов», — рассказал Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».
Он предупредил, что из-за большого числа химикатов человек может отравиться или заработать расстройство пищеварения. По словам врача, это очень опасно для детей и пожилых людей.
Арзамасцев призвал начинать покупать арбузы с начала августа и исключительно в магазинах и официальных точках продаж, где есть сертификат качества.
При этом арбуз приносит организму большую пользу, пишет Общественная Служба Новостей. Он содержит в себе витамины группы В, витамины С, D, Е, Н, РР, способные нормализовать работу мозга и нервной системы, а также укрепить иммунитет и улучшить сон, состояние кожи, ногтей и волос.
А витамин В9 (фолиевая кислота), содержащийся в арбузе, благоприятно влияет на кровообращение и избавляет от хронической усталости. Микро- и макроэлементы также помогают повысить тонус кожи и улучшить работу почек и печени. Также авторы отмечают, что в арбузе совсем нет холестерина и жиров.
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Элина Позднякова