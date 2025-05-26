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Диетолог рассказал об опасности ранних арбузов

Диетолог Арзамасцев: ранние арбузы могут содержать много химикатов
Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Ранние арбузы часто содержат большое количество химических веществ, которые могут вызвать отравление. Об этом предупредил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.
«Качество ранних арбузов зависит от производителей. Некоторые из них добавляют удобрения, чтобы плоды быстрее зрели. Однако это может привести к повышенному уровню нитратов», — рассказал Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».

Он предупредил, что из-за большого числа химикатов человек может отравиться или заработать расстройство пищеварения. По словам врача, это очень опасно для детей и пожилых людей.

Арзамасцев призвал начинать покупать арбузы с начала августа и исключительно в магазинах и официальных точках продаж, где есть сертификат качества.

При этом арбуз приносит организму большую пользу, пишет Общественная Служба Новостей. Он содержит в себе витамины группы В, витамины С, D, Е, Н, РР, способные нормализовать работу мозга и нервной системы, а также укрепить иммунитет и улучшить сон, состояние кожи, ногтей и волос.

А витамин В9 (фолиевая кислота), содержащийся в арбузе, благоприятно влияет на кровообращение и избавляет от хронической усталости. Микро- и макроэлементы также помогают повысить тонус кожи и улучшить работу почек и печени. Также авторы отмечают, что в арбузе совсем нет холестерина и жиров.

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Диетолог рассказала, как освежиться в жару
Диетолог Редина: вода с лимоном, фрукты и овощи помогут освежиться в жару
25 мая 2025, 22:00

Фото: iStock/undefined undefined

В жаркие летние дни необходимо пить много воды, а также есть фрукты и овощи, а не жирные и копчёные продукты. Такие советы дала диетолог Ольга Редина.
«Правильный питьевой режим во время жары помогает поддерживать нормальную температуру тела и предотвращает обезвоживание организма. Необходимо пить не менее двух литров воды, но она не должна быть ледяной или газированной. Лучше отдать предпочтение жидкости комнатной температуры», — отметила Редина в беседе с «Вечерней Москвой».

Она также добавила, что в воду можно добавить мяту, лимон или имбирь. Кроме того, можно пить тёплый зелёный чай. При этом в жару лучше есть фрукты, овощи и ягоды, особенно арбуз, дыню, помидоры и огурцы, так как в них содержится много воды.

При этом кефир, натуральный йогурт без добавок, ряженка, творог и молоко также помогут оставаться «охлаждённым» в жару, добавила Редина.
А вот от жирного, жареного и копчёного в жаркие дни лучше отказаться, уточнила диетолог. Такая пища долго переваривается, а организм тратит на это много энергии, заключила диетолог.

В свою очередь врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в разговоре с «Москвой 24» предупредила, что некоторые лекарственные препараты могут привести к зуду, покраснению кожи и отёку при нахождении на солнце. Например, обезболивающие препараты или лекарства, понижающие артериальное давление, а также гормональные и противогрибковые мази и ретиноиды.

«Вещества в этих лекарствах способны вызвать фотоаллергию, то есть чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. После этого развивается фототоксичность, на фоне которой возникают краснота, отёчность, волдыри и сильный зуд в открытых для солнца местах», — пояснила Галлямова.

По словам врача, не стоит выходить на солнце даже при лёгкой красноте или зуде.

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Диетолог назвала фрукты, которые бодрят с утра лучше кофе
Диетолог Соломатина: Яблоко, банан и цитрус бодрят с утра лучше кофе
25 мая 2025, 21:25

Фото: iStock/loooby

Чувство недосыпа с утра может появляться из-за обезвоживания, взбодриться помогут цитрусовые, яблоки и бананы. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
«Дело в том, что когда мы спим, то мы расходуем жидкость, мы же не пьём в течение всей ночи. И всё равно, даже если мы не сильно потеем, у вас всё равно есть испарение — и организм обезвоживается. И часто это состояние обезвоживания, даже такого латентного, скрытого, может вызывать чувство усталости и невозможности сконцентрироваться», — пояснила Соломатина в разговоре с Life.ru.

Диетолог отметила, что с утра хорошо бодрят цитрусовые. По её словам, одного запаха апельсина достаточно для пробуждения мозга, а лимон можно добавить в воду или смузи.

Кроме того, утром хорошо съесть банан. Этот фрукт богат углеводами и содержит аминокислоту, которая способствует выработке серотонина, добавила Соломатина.

Она также рассказала, что утром помогает проснуться и яблоко, так как богато витаминами и антиоксидантами, что благотворно влияет на работу мозга и уровень энергии.

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Нутрициолог рассказала об опасности приготовленной на неделю еды
Мещарикова: распространению бактерий способствует повторное разогревание блюда
23 мая 2025, 17:15

Фото: istockphoto/gbh007

Повторный разогрев способствует образованию опасных веществ в некоторых блюдах, рассказала в беседе с «Известиями» нутрициолог Татьяна Мещарикова. В частности, она упомянула канцерогенные соединения в картофеле. Кроме того, пользы для организма в такой пище нет, ведь она превращается в «пустые калории». Речь идет о потере микроэлементов и витаминов.
«…Существует риск перекрестного загрязнения. Хранение разных блюд вместе увеличивает вероятность перекрестного заражения бактериями от одного продукта к другому. При неправильном хранении готовая еда становится благоприятной средой для роста бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка, даже если продукт выглядит свежим», — пояснила собеседница.
Мещарикова добавила, что опасность могут представлять даже внешне свежие продукты. Многократный нагрев и охлаждение разрушают их структуру, ухудшают пищевую ценность и вкусовые качества.

Готовую еду нужно охладить и убрать в холодильник не позже, чем через пару часов после приготовления. В жару срок этот сокращается до 60 минут. Вместе с тем нельзя сразу убирать горячее в холодильник, это способствует размножению бактерий, предупредила Мещарикова.

Готовые блюда должны стоять в холодильнике максимум четыре дня, продукты из мяса и супы относительно безопасны три-четыре дня, а запеканки хранятся не больше трех дней. Эксперт порекомендовала готовить небольшие порции каждый день, либо правильно их хранить и быстро съедать.

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#продукты
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В Роскачестве предупредили о риске отравлений в жару
Роскачество: в жаркую погоду стоит отказаться от покупки уличной еды с майонезом
23 мая 2025, 15:39

Фото: istockphoto/eternalcreative

Идеальные условия для бактерий в продуктах создает жара, поэтому во избежание отравлений стоит соблюдать правила хранения еды. Об этом в беседе с RT рассказала специалист Роскачества Елена Спеценко.
По ее словам, скоропортящаяся продукция должна быть в холодильнике при температуре от 2 до 4 °C. Кроме того, для походов на пикник нужна термосумка, либо охлаждающие элементы. В жаркую погоду не рекомендуется покупать еду с мясом, майонезом, а также сырые яйца, кондитерские изделия с кремом, молочные продукты и продукты со вздувшейся упаковкой. Спеценко рекомендует пить кипяченую или бутилированную воду.

Помимо всего прочего, особое внимание стоит обратить на гигиену: мытье рук после туалета, использование отдельных разделочных досок для готовой и сырой продукции. Готовую еду не следует оставлять при комнатной температуре более чем на пару часов, а мясо и рыба должны тщательно обжариваться, заключила собеседница.

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#жара
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Врач объяснила, как распознать нарушение полового развития у ребенка
Самедова: о нарушении полового развития говорит отсутствие изменений в теле
23 мая 2025, 13:43

Фото: istockphoto/Valeriy_G

Нарушения полового развития у ребенка могут обернуться серьезными последствиями для его физического и психологического здоровья. Об этом порталу «Газета .Ru» заявила детский врач-эндокринолог Офелия Самедова. Она пояснила, что бывает как задержка, так и преждевременное половое развитие.
Говоря о задержке полового развития (ЗПР), доктор указала на то, что патологию характеризует отставание в развитии половых признаков с учетом возрастных норм (в возрасте до 13 лет у девочки и до 14 лет у мальчика). У последнего ЗПР может выражаться в отсутствии роста объема яичек. У девочек — в отсутствии менструаций и недоразвитии молочных желез.

«Также родители могут заметить, что их ребенок не испытывает физиологических изменений, таких как увеличение роста и изменения в теле. При этом важно учитывать, что задержка может быть временной и не всегда требует вмешательства, однако необходимо следить за динамикой развития», — пояснила доктор Самедова.
При преждевременном половом развитии (ППР) половые признаки развиваются значительно раньше норм. По словам эндокринолога, ППР может быть у мальчиков до девяти лет: появление волос на лобке и быстрые темпы роста, а также рост объема яичек. У девочки состояние может проявиться до восьми лет в виде роста молочных желез, опережения роста и появления менструаций.

«Такое состояние может быть обусловлено разными причинами — как гормональными нарушениями, так и не эндокринными факторами. Поэтому родители должны обратить внимание на ранние изменения в поведении и физическом состоянии ребенка», — добавила Самедова.

Собеседница предупредила, что патологии могут привести к проблемам с адаптацией в социуме и низкой самооценке. Кроме того, они способны негативно повлиять на плотность костей, физическое развитие, конечный рост и быть фактором риска для развития нарушений других органов. Специалист порекомендовала своевременно обращаться к врачу.

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