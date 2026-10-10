Психиатр Минздрава России ответила, как сохранить психическое здоровье

10 октября 2026, 17:35

Психиатр Шпорт: психическое здоровье помогают сохранять положительные эмоции

Фото: istockphoto/demaerre

Психиатр-нарколог Минздрава России Светлана Шпорт рассказала, как сохранить психическое здоровье. Ее комментарий приурочили ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября, пишет РИА Новости.





По словам эксперта, психическое здоровье является ценностью, требующей бережного отношения. Для его поддержания важно чаще испытывать положительные эмоции, уметь переключаться и совладать с негативными мыслями, а при необходимости — своевременно обращаться к специалистам.





«Не стесняться просить помощи тогда, когда вам просто хочется поговорить или поплакать, а может быть, просто погрустить», — подчеркнула Шпорт.

«Дыхательные упражнения, аутогенная тренировка, физическая нагрузка и эмоциональные тренинги, цифровые нейрокогнитивные системы реабилитации — все это доступно в контуре психиатрической службы. При наличии уже клинической симптоматики врач-психиатр может назначить лечебно-реабилитационные мероприятия», — заключила Шпорт.