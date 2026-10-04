«Это ловушка»: Психиатр объяснил, почему нельзя глушить тревогу таблетками

04 октября 2026, 21:56

Психиатр Крупин: таблетки от тревожности формируют психологическую зависимость

Фото: Istock/Victoria Popova

Психиатр Владимир Крупин рассказал, что регулярный приём таблеток от тревожности формирует сильную психологическую зависимость. Он подчеркнул: эмоции служат важными сигналами организма, и человеку нужно их анализировать, а не маскировать.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт отметил: человек боится, что без лекарств станет хуже.

«Таблетки помогали временно устранить симптомы, но внутреннее волнение нельзя просто игнорировать. Если страшно, это чувство можно попробовать усилить и локализовать, найти конкретную точку проблемы. Когда тревога из неизвестной становится конкретной, степень её проживания снижается минимум вдвое, и это помогает лучше, чем множество таблеток», — рассказал врач.