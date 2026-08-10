Сомнолог Черкасова назвала резкий будильник ежедневным стрессом
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук и эксперт телеканала «Доктор» София Черкасова заявила, что тревожные и пронзительные сигналы будильника способны превратить утренний подъём в серьёзную нагрузку для нервной системы. Особенно остро на них реагируют люди с повышенной тревожностью и постоянным недосыпом.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что решающим фактором остаётся качество ночного отдыха. Если человек спит мало или просыпается из глубокой фазы, даже приятная мелодия не избавит его от вялости и раздражения.
Сирены, высокие резкие звуки и сигналы, похожие на тревогу, нередко вызывают негативную реакцию ещё в первые секунды после звонка. Организм воспринимает их как угрозу: пульс ускоряется, появляется внутреннее напряжение, а мозгу требуется время, чтобы понять причину внезапного раздражителя.
Черкасова пояснила, что переносимость будильника зависит и от момента пробуждения. При полноценном сне человек легче встаёт даже под громкий звук. Если же сигнал прерывает глубокий сон, утро почти наверняка начнётся с ощущения разбитости.
Для более мягкого подъёма врач посоветовала выбирать композиции с постепенно растущей громкостью, спокойным темпом и чётким ритмом. Подходящим решением могут стать световые будильники: имитация рассвета помогает снизить уровень мелатонина и подготовить организм к активности.
Сомнолог подчеркнула, что не стоит после первого звонка нажимать кнопку отсрочки. За несколько минут человек вновь погружается в сон, а следующая попытка подняться прерывает этот процесс и усиливает сонливость. Регулярное время отхода ко сну и подъёма, по словам Черкасовой, даст более заметный эффект, чем поиск идеального рингтона.
Чтобы наладить сон, важно придерживаться стабильного графика: ложиться и вставать примерно в одно и то же время каждый день, включая выходные. Организм лучше засыпает, когда привыкает к предсказуемому режиму. Взрослым обычно требуется от семи до девяти часов сна, поэтому стоит заранее рассчитать подходящее время для отхода ко сну.
За один-два часа до сна полезно снизить активность и создать спокойную обстановку. Стоит приглушить свет, отложить телефон, ноутбук и телевизор: яркий экран подавляет выработку мелатонина — гормона, который помогает заснуть. Вместо ленты новостей можно почитать книгу, принять тёплый душ, послушать спокойную музыку или выполнить дыхательные упражнения.
На качество сна влияют кофеин, алкоголь и поздний плотный ужин. Кофе, крепкий чай, энергетики и никотин желательно исключить во второй половине дня. Ужин лучше завершать за два-три часа до сна, выбирая лёгкую пищу. Алкоголь может вызывать сонливость, но делает сон более поверхностным и часто приводит к ночным пробуждениям.
Спальня должна ассоциироваться с отдыхом: желательно поддерживать в ней темноту, тишину и прохладную температуру — примерно 17–20 градусов. Регулярная дневная физическая активность и прогулки также помогают быстрее засыпать, однако интенсивные тренировки лучше заканчивать за несколько часов до ночного отдыха. Если проблемы со сном сохраняются неделями, сопровождаются сильной усталостью или тревогой, стоит обратиться к врачу-сомнологу.
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