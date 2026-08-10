Сомнолог Черкасова назвала резкий будильник ежедневным стрессом

10 августа 2026, 08:13

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Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук и эксперт телеканала «Доктор» София Черкасова заявила, что тревожные и пронзительные сигналы будильника способны превратить утренний подъём в серьёзную нагрузку для нервной системы. Особенно остро на них реагируют люди с повышенной тревожностью и постоянным недосыпом.