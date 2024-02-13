Россиянам рассказали, как избавиться от сахарозависимости

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Диетолог Полина Журавлева заявила, что для избавления от сахарозависимости необходимо признать проблему, научится находить баланс в потреблении сладкого, а также наладить режим питания.
Она пояснила, что зачастую чрезмерное потребление сладкого связано с психоэмоциональными проблемами человека. Признать проблему и разобраться со своим психологическим и эмоциональным состоянием – уже половина дела.
Она также рекомендовала отказываться от сладкого постепенно.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что шаурму можно рассматривать как полезный продукт из-за содержания в ней белка и клетчатки.
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«Важно правильно питаться, то есть три раза в день — завтрак, обед и ужин. Они должны быть плотными, но не слишком, и сбалансированными. Тяга к сахару снизится из-за ощущения насыщенности. Ну и конечно питье — минимум два литра воды в день и не сразу после еды», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что шаурму можно рассматривать как полезный продукт из-за содержания в ней белка и клетчатки.
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Мелисса Тимофеева