В России пройдёт Международная акция «10 000 шагов к жизни»

Фото: iStock/Drazen Zigic
7 апреля в России состоится Международная акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному Дню здоровья. Она пройдёт под девизом «Здоровье для всех!». Об этом сообщили в Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».
По инициативе организации акцию «10 000 шагов к жизни» включили в официальный план мероприятий Года волонтёрского движения в СНГ в формате дней единых действий.
Акция «10 000 шагов к жизни» проводится с целью повышения ежедневной двигательной активности, а также пропагандирует приверженность к ходьбе – самому доступному, физиологичному и естественному способу повышения физической активности, не требующему дополнительного оборудования и оснащения, отвечающему принципу «Здоровье для всех!».
Ежегодно в Акции принимает участие более миллиона человек.
В текущем году мероприятие планируется провести к Всемирному Дню здоровья – 7 апреля и к Всемирному Дню сердца – Всероссийскому Дню ходьбы 29 сентября и 5 октября. Также возможно проведение акции к Дню молодёжи 29 июня.
Читайте также:
В Подмосковье стартует всероссийская благотворительная акция «Красная Гвоздика»
В Подмосковье стартовала акция «Вежливый водитель автобуса»
В Мытищах прошла акция «Маленький пассажир – большая ответственность!»
Акция «10 000 шагов к жизни» проводится с целью повышения ежедневной двигательной активности, а также пропагандирует приверженность к ходьбе – самому доступному, физиологичному и естественному способу повышения физической активности, не требующему дополнительного оборудования и оснащения, отвечающему принципу «Здоровье для всех!».
В текущем году мероприятие планируется провести к Всемирному Дню здоровья – 7 апреля и к Всемирному Дню сердца – Всероссийскому Дню ходьбы 29 сентября и 5 октября. Также возможно проведение акции к Дню молодёжи 29 июня.
Читайте также:
В Подмосковье стартует всероссийская благотворительная акция «Красная Гвоздика»
В Подмосковье стартовала акция «Вежливый водитель автобуса»
В Мытищах прошла акция «Маленький пассажир – большая ответственность!»
Элина Позднякова