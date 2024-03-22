В Люберцах врачи спасли ребенка с редким заболеванием кишечника

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Детские люберецкие врачи прооперировали ребенка с редким заболеванием кишечника. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
7-летнего мальчика доставили в больницу из-за постоянных запоров, которые начались еще в детстве. В ходе осмотра врачи поставили диагноз — врожденная болезнь Гиршпрунга.
Стоит отметить, что в настоящий момент пациент проходит лечение в условиях кабинета катамнеза.
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«Мы приняли решение о проведении лапароскопической операции. В ходе вмешательства мы удалили пораженную часть толстой кишки, низвели здоровый участок и реконструировали промежность. Послеоперационный период у ребенка протекал гладко. В настоящее время функции кишечника полностью восстановлены, а также налажен регулярный самостоятельный стул», — поделился детский хирург МОЦОМД, доктор медицинских наук, профессор Игорь Поддубный.
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Мира Полтева