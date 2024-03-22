В Люберцах врачи спасли ребенка с редким заболеванием кишечника

7 апреля в России состоится Международная акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному Дню здоровья. Она пройдёт под девизом «Здоровье для всех!». Об этом сообщили в Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».