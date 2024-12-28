Психолог Хорс: нет ничего плохого в отсутствии новогоднего настроения

Фото: iStock/fizkes
Нет ничего плохого в отсутствии новогоднего настроения, так как завышенные требования к себе отрицают человечность и биохимию. Об этом заявил психолог Михаил Хорс. По его словам, лучше оставаться собой, чем тратить силы на то, чтобы пытаться изменить себя.
«Когда у нас есть требования о том, каким нужно или я хочу быть, мы отрицаем человечность и биохимию. Недовольство собой и недовольство жизнью ни к чему хорошему не приводит. Возникают пирамидальные психические состояния. Если я могу быть унылым, лучше я буду таким, чем тратить силы на то, чтобы стать кем-то другим — и в этом случае мы эти силы расходуем», — пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время психолог Екатерина Еременко рассказала, как избавиться от повышенной тревожности при подготовке к Новому году. В разговоре с RT она отметила, что в такие моменты важно отыскивать причину тревоги, а также распределять задачи по уровню срочности, не боясь откладывать.
«Создайте рутинные привычки, которые помогут вам каждый день освобождать мысли от накопившейся тревоги и внутреннего напряжения. Например, это могут быть утренние ритуалы спокойствия, когда вы будете уделять время только себе — спорт, сытный завтрак, медитации. Также вы можете установить вечернее время без гаджетов, особенно перед сном», — посоветовала специалист.Читайте также:
Психолог раскрыла, от чего зависит ментальное здоровье
Психиатр объяснил, как справиться с ПТСР
Психолог рассказала, как качественно отдохнуть на новогодних каникулах
Данил Пономарев