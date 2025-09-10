Психиатр рассказал, чем осенняя хандра отличается от депрессии

10 сентября 2025, 17:47

Психиатр Вилков: многие путают осеннюю хандру с депрессией

Фото: iStock/ipolonina

С наступлением осени многие сталкиваются с апатией, плохим настроением и даже депрессивным состоянием. Это связано с изменением солнечной активности, предупредила психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.





По словам специалиста, осенняя хандра длится несколько дней, а настроение в этот период может меняться.





«Если сегодня человек ничего не хочет делать и не может найти причину для радости, то завтра он внезапно почувствует прилив сил, желание двигаться вперед и чего-то достигать. При осенней хандре колебания настроения иногда происходят даже в течение дня», — пояснил Вилков в разговоре с «Вечерней Москвой».

«В жизни каждого человека бывают обстоятельства, которые могут вызывать навязчивые размышления, — например, "почему моя жизнь такая?" или "за что мне это всё?". Это, в свою очередь, является вполне естественным процессом при переживании трудностей», — отметила специалист.