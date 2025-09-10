Психиатр рассказал, чем осенняя хандра отличается от депрессии
Психиатр Вилков: многие путают осеннюю хандру с депрессией
С наступлением осени многие сталкиваются с апатией, плохим настроением и даже депрессивным состоянием. Это связано с изменением солнечной активности, предупредила психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.
По словам специалиста, осенняя хандра длится несколько дней, а настроение в этот период может меняться.
«Если сегодня человек ничего не хочет делать и не может найти причину для радости, то завтра он внезапно почувствует прилив сил, желание двигаться вперед и чего-то достигать. При осенней хандре колебания настроения иногда происходят даже в течение дня», — пояснил Вилков в разговоре с «Вечерней Москвой».
Тем временем при депрессии отмечается устойчивое отсутствие настроения, которое сопровождается снижением активности, постоянной усталостью, головными болями, напряжением в теле и другими симптомами.
При осенней хандре человек не испытывает физических недомоганий и может справиться с ней самостоятельно. А при депрессивном расстройстве психиатр посоветовала обратиться к специалисту для назначения грамотного лечения.
В свою очередь психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Юлия Граицкая рассказала «Известиям», что порой в голове возникает поток назойливых мыслей, который сложно остановить. Такое состояние называется руминацией или мыслительной жвачкой.
«В жизни каждого человека бывают обстоятельства, которые могут вызывать навязчивые размышления, — например, "почему моя жизнь такая?" или "за что мне это всё?". Это, в свою очередь, является вполне естественным процессом при переживании трудностей», — отметила специалист.
Однако при зацикливании человек не может перейти к конструктивному решению проблемы, что приводит к накоплению нерешенных проблем, вызывает чувство подавленности, а также пассивность и даже депрессию.
Граицкая посоветовала провести самоанализ, чтобы найти причину навязчивых мыслей, развивать навыки осознанности, завести дневник руминаций, где записывать мысли и ситуации, которые их вызывают, длительность и что помогло с ними справиться. Кроме того, с этим вопросом можно обратиться к психологу.