«Происходит деградация»: Россиянам объяснили, почему опасно всегда находиться в зоне комфорта

10 сентября 2025, 19:17

Психолог Лунюшин: Постоянное пребывание в зоне комфорта приводит к деградации

Фото: iStock/Zulfiska

Постоянное пребывание в зоне комфорта приводит к деградации личности. Об этом предупредил психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и специалист когнитивно-поведенческого Сергей Лунюшин.





Он пояснил, что зона комфорта — это та реальность, которой человек окружил себя и чувствует себя в ней хорошо.





«Под средой понимаются окружающие человека привычные материальные вещи, люди, работа, условия. Здесь человек не подвержен стрессам, но многие его поступки происходят неосознанно, автоматически. Всё делается на автомате, быстро и эффективно, но, если вдруг что-то изменится, вы можете оказаться в ступоре», — отметил Лунюшин в разговоре с RuNews24.ru.