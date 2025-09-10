«Происходит деградация»: Россиянам объяснили, почему опасно всегда находиться в зоне комфорта
Постоянное пребывание в зоне комфорта приводит к деградации личности. Об этом предупредил психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и специалист когнитивно-поведенческого Сергей Лунюшин.
Он пояснил, что зона комфорта — это та реальность, которой человек окружил себя и чувствует себя в ней хорошо.
«Под средой понимаются окружающие человека привычные материальные вещи, люди, работа, условия. Здесь человек не подвержен стрессам, но многие его поступки происходят неосознанно, автоматически. Всё делается на автомате, быстро и эффективно, но, если вдруг что-то изменится, вы можете оказаться в ступоре», — отметил Лунюшин в разговоре с RuNews24.ru.
По его словам, постоянное присутствие в зоне комфорта приводит к деградации личности, поскольку человек не развивается в привычных условиях.
Лунюшин посоветовал выходить за привычные рамки для расширения зоны комфорта. Например, можно начать раньше вставать, чтобы заниматься по утрам спортом, разнообразить отдых для получения более ярких впечатлений и эмоций. Расширить привычные рамки поможет новая причёска, знакомство с новыми людьми и новые навыки.
Психолог подчеркнул, что самое трудное — это справиться с собственной ленью и сделать первый шаг. Тем не менее настоящее развитие начинается только тогда, когда человек перестаёт бояться изменений.