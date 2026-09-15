Психолог Миллер назвала накопленную летом усталость причиной осеннего выгорания

15 сентября 2026, 12:46

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Осеннее выгорание происходит из-за накопленной летней усталости, сокращения светового дня и возвращения к привычной рабочей нагрузке. Об этом рассказала психолог Александра Миллер.





В разговоре с изданием «Абзац» эксперт пояснила, что осенняя апатия не имеет отношения к лени, а указывает на истощение психологического ресурса. Так, накопленная летом усталость обостряется, сон становится хуже, а выходные не возвращают бодрость.





«Осень — время не для рывков, а для замедления. Разрешите себе не быть продуктивной: даже 20 минут в день просто смотреть в стену или на дождь — это терапия. Нам нужно физически добавить света в жилье, совершать короткие прогулки в обед и снижать планку задач. Сфокусируйтесь на маленьких удовольствиях вроде вкусного чая, ведь сейчас важно снизить уровень стресса и просто согреть тело», — посоветовала Миллер.

«Лампы, которые имитируют солнечный свет, существуют и действительно используются в лечении хронобиологических расстройств. Такой метод называют светотерапией. Исследования показывают, что яркий свет утром помогает оптимизировать выработку мелатонина и выровнять биоритмы», — пояснила эксперт.