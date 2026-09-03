Гастроэнтеролог объяснила причины появления тяжести в животе без переедания

03 сентября 2026, 19:01

Врач Гостроус: Тяжесть в животе может возникнуть из-за нарушения моторики ЖКТ

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Гостроус объяснила, почему тяжесть в животе может возникнуть без переедания. Об этом пишет «Лента.ру».