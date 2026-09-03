Гастроэнтеролог объяснила причины появления тяжести в животе без переедания
Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Гостроус объяснила, почему тяжесть в животе может возникнуть без переедания. Об этом пишет «Лента.ру».
Одной из причин тяжести в животе, по словам врача, является нарушение моторики желудочно-кишечного тракта. Существует состояние, известное как функциональная диспепсия, при котором органы пищеварения выглядят здоровыми, но не функционируют должным образом. Это может быть связано с тем, что желудок плохо сокращается, медленно перемещает пищу или, наоборот, слишком расслаблен, объяснила Готроус. Она отметила, что в таком случае чувство тяжести способно возникнуть уже через несколько минут после начала приема пищи, даже если человек съел совсем немного.
Также, согласно мнению специалиста, тяжесть в животе может быть вызвана ферментативной недостаточностью. Медик уточнила, что если поджелудочная железа работает недостаточно активно или вырабатывает малое количество ферментов, даже простые продукты не могут быть правильно переварены. Непереваренные остатки начинают бродить в тонком кишечнике, что приводит к образованию газов и ощущению тяжести.
Гостроус добавила, что дисбактериоз является еще одной причиной тяжести в животе. Микробиота кишечника играет важную роль в процессе усвоения пищи и газообразования. Если баланс бактерий нарушен, даже привычные продукты способны вызывать бурную реакцию организма, заключила она.
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