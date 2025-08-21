Психолог рассказала, как правильно расхламиться, чтобы избавиться от стресса
Психолог Сукасян: Избавление от лишних вещей помогает справиться со стрессом
Избавление от лишних вещей даёт ощущение контроля и приносит гармонию. Об этом рассказала психолог-консультант, член Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов (КБТ) Яна Сукасян.
По словам специалиста, большое количество вещей тянет энергию и становится причиной стресса, поэтому важно вовремя от них избавляться.
«Минимализм — не универсальный рецепт счастья, и подгонять себя под чужие стандарты не стоит. Но когда вещи начинают оказывать давление, напоминать о прошлом или тяготить своим количеством, стоит задуматься. Возможно, пора освободиться от лишнего, чтобы освободить место для более важного и ценного», — отметила Сукасян в беседе с Life.ru.
Она пояснила, что при освобождении от ненужных вещей исчезают многие раздражители, а пространство становится чище. Тогда улучшается концентрация внимания, уходят тревоги, появляется ощущение контроля. Сукасян добавила, что освобождение от беспорядка приносит гармонию.
Эксперт посоветовала приступать к уборке поэтапно, например, разобрать одну полку или ящик. При этом стоит выбрасывать вещи, которые не использовались в течение года. Также эти вещи можно кому-то отдать или продать.
Сукасян также предостерегла от импульсивных покупок.