Психолог рассказала, как правильно расхламиться, чтобы избавиться от стресса

21 августа 2025, 12:00

Психолог Сукасян: Избавление от лишних вещей помогает справиться со стрессом

Фото: iStock/trekandshoot

Избавление от лишних вещей даёт ощущение контроля и приносит гармонию. Об этом рассказала психолог-консультант, член Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов (КБТ) Яна Сукасян.





По словам специалиста, большое количество вещей тянет энергию и становится причиной стресса, поэтому важно вовремя от них избавляться.





«Минимализм — не универсальный рецепт счастья, и подгонять себя под чужие стандарты не стоит. Но когда вещи начинают оказывать давление, напоминать о прошлом или тяготить своим количеством, стоит задуматься. Возможно, пора освободиться от лишнего, чтобы освободить место для более важного и ценного», — отметила Сукасян в беседе с Life.ru.