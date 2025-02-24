В Ногинске спасатели сняли с дерева застрявшую кошку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Кошку Дусю, которая залезла высоко на дерева и не смогла спуститься самостоятельно, спасли работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в Ногинске, сообщает пресс-служба ведомства.
«За помощью к спасателями обратилась хозяйка кошки. Она рассказала, что её любимица гуляла по краю балкона на втором этаже, оступилась и упала на землю. И так испугалась из-улицы, что забралась на высокое дерево, откуда не может слезть», — говорится в сообщении.Прибывшие на место спасатели увидели, что кошка сидит на сухой ветке на высоте 12 метров и жалобно мяукает. Приставить к дереву трёхколенную лестницу помешали ветки, поэтому спасатели вызвали автолестницу.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
С помощью автолестницы специалисты за считанные минуты добрались до кошки, с немалым трудом отцепили её от дерева, спустили вниз и передали хозяйке.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
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