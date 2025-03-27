Психолог назвала основные признаки бредкрамбинга

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Бредкрамбинг — это эмоциональное манипулирование, когда из один партнеров уделяет лишь «крошки» внимания, чтобы поддержать иллюзию отношений, но не допуская их переход на более серьезный уровень. Об этом заявила психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, поведение человека, который занимается бредкрамбингом лучше всего характеризует термин «хлебные крошки», так как он словно ведьма рассыпает крохи внимания, заманивая жертву в сети манипуляции.
Психолог также перечислила основные признаки подобных отношений.
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Психолог также перечислила основные признаки подобных отношений.
«Например, это спонтанные сообщения, редкие звонки, которые не перерастают в полноценное общение. Общение ограничивается лайками, комментариями в социальных сетях и короткими сообщениями. Переписка обрывается на полуслове, обещания перезвонить не выполняются. Такое отношение между мужчиной и женщиной предполагает избегание разговоров о будущем, человек не дает четкого ответа о своих намерениях и о статусе отношений», — пояснила психолог.Голубева подчеркнула, что при бредкрамбинге манипулятор чередует интерес к человеку с холодом и отстраненностью. Причиной такого поведения она назвала неуверенность в себе, которая компенсируется через данную манипуляцию.
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