Психолог объяснила, как справиться с профессиональным выгоранием

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Психолог Елена Горелова рассказала, что поможет справиться с профессиональным выгоранием. По ее словам, в борьбе с этим состоянием помогут гибкий график работы, программы наставничества, корпоративная поддержка, возможность заниматься спортом и улучшение рабочих условий.
В беседе с RuNews24.ru эксперт пояснила, что основными причинами профессионального выгорания являются перегрузка и высокий объем работы, отсутствие поддержки, монотонная однообразная деятельность и недостаточная компенсация потраченных сил.
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«Современные реалии требуют от организаций адаптивности и внимания к благополучию сотрудников. Нужно создавать условия, в которых работники смогут эффективно выполнять свои обязанности, не рискуя своим физическим и психическим здоровьем. Возможно, именно это станет ключом к успешному будущему», — подчеркнула психолог.Читайте также:
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Данил Пономарев