Психолог объяснила, как справиться с профессиональным выгоранием

Рак желудка на начальных стадиях не имеет явных проявлений, однако первыми его признаками могут быть плохой аппетит, слабость и повышенная усталость. Об этом заявил врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог центра «Медфрендс» Евгений Арзамасцев. По его словам, часто симптомы могут быть похожи на заболевания желудка — язву или гастрит.