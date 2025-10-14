Психолог объяснила, откуда берётся грусть в день рождения

14 октября 2025, 18:25

Психолог Сулим: неудовлетворённость особенно остро проявляется в день рождения

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Грусть в день рождения может быть связана с неоправданными ожиданиями от жизни. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.





По её словам, в подобном состоянии часто оказываются люди, которые живут с установкой «должен» или «должна» и ориентированные на внешние ожидания больше, чем на собственные желания. Такая проблема с возрастом может только усугубиться.





«Суть в том, что люди, не следующие своим истинным желаниям, испытывают хроническую неудовлетворенность, которая особенно остро проявляется в день рождения. Принять возраст — это осознать, что он никуда не денется, а также взять ответственность за жизнь», — отметила Сулим в беседе с «Москвой 24».

«Кинезиология может решить проблемы, причиной которых является хронический или затяжной стресс. Кинезиолог работает с мышцами-индикаторами физического тела, которых в нем находится ровно столько, сколько меридианов. Каждому меридиану соответствует свой орган и своя мышца-индикатор», — пояснила специалист.