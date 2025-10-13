Россиянам раскрыли продукт, который спасёт от осенней хандры

13 октября 2025, 15:40

Психолог Хачатрян: шоколад поможет справиться с осенней хандрой

Фото: iStock/id-art

Шоколад способен снизить уровень стресса и улучшить настроение, помогая справиться с осенней хандрой. Об этом рассказала психолог, КПТ-терапевт Элен Хачатрян.





Она пояснила, что осенью из-за недостатка солнечного света многие ощущают эмоциональный спад. Улучшить психологическое здоровье в этот период можно с помощью физической активности, занятий творчеством и танцами. Кроме того, улучшить настроение поможет шоколад.





«Положительное влияние шоколада на эмоциональное состояние человека достигается за счет содержания какао-бобов, богатых полезными природными соединениями, такими как тирозин, фенилэтиламин и теобромин. Вместе они создают уникальную комбинацию компонентов, поддерживающих внутреннее равновесие, а также дофамина, повышающего уровень энергии и мотивации», — пояснила Хачатрян в беседе с «Газетой.Ru».

«Проблемы с психическим здоровьем распространены не только среди зумеров. Современная жизнь характеризуется постоянными изменениями и высокой неопределенностью, что порождает неуверенность в себе и своих силах», — отметила эксперт.