Россиянам раскрыли продукт, который спасёт от осенней хандры
Психолог Хачатрян: шоколад поможет справиться с осенней хандрой
Шоколад способен снизить уровень стресса и улучшить настроение, помогая справиться с осенней хандрой. Об этом рассказала психолог, КПТ-терапевт Элен Хачатрян.
Она пояснила, что осенью из-за недостатка солнечного света многие ощущают эмоциональный спад. Улучшить психологическое здоровье в этот период можно с помощью физической активности, занятий творчеством и танцами. Кроме того, улучшить настроение поможет шоколад.
«Положительное влияние шоколада на эмоциональное состояние человека достигается за счет содержания какао-бобов, богатых полезными природными соединениями, такими как тирозин, фенилэтиламин и теобромин. Вместе они создают уникальную комбинацию компонентов, поддерживающих внутреннее равновесие, а также дофамина, повышающего уровень энергии и мотивации», — пояснила Хачатрян в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист добавила, что у некоторых людей шоколад вызывает приятные ассоциации с семейными праздниками или тёплые воспоминания о счастливых моментах. Эти ощущения могут поднять настроение даже в самый пасмурный день.
Тем временем и среди молодёжи всё популярнее становится явление «дуркинг», в рамках которого молодые люди находят у себя психиатрические расстройства и добровольно ложатся в частные психдиспансеры, чтобы справиться с выгоранием, успокоиться и наладить режим.
В связи с этим врач-психиатр Надежда Соловьева рассказала «Москве 24», что такое явление может способствовать большей толерантности к психическим расстройствам.
«Проблемы с психическим здоровьем распространены не только среди зумеров. Современная жизнь характеризуется постоянными изменениями и высокой неопределенностью, что порождает неуверенность в себе и своих силах», — отметила эксперт.
Соловьева считает, что такая тенденция сформирует более компетентное поколение в плане психического здоровья.