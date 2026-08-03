Психолог объяснила, в чем риск длительного грудного вскармливания до семи лет

03 августа 2026, 14:24

Психолог Соловьева: длительное кормление грудью лишит ребенка независимости

Фото: istockphoto/KuznetsovDmitry

Детский психолог Елизавета Соловьева заявила, что кормление грудью после трех лет может негативно сказаться на формировании самостоятельности ребенка. Поводом для обсуждения послужил набирающий популярность в соцсетях тренд на грудное вскармливание детей до семи лет.





Специалист пояснила, что примерно в возрасте трех лет дети проходят кризис «я сам», когда учатся отделять себя от родителей, справляться с трудностями и отстаивать личные границы, пишет Москва 24. С психологической точки зрения, подчеркнула Соловьева, необходимость в грудном вскармливании после этого периода отсутствует. После года многие дети уже способны постепенно отказаться от груди, хотя процесс отлучения может занять время.





«Если вскармливание затянуть, ребенок может не пройти кризис «я сам» и у него не сформируется необходимая независимость. Это в дальнейшем может привести к трудностям с принятием решений, отстаиванием своей позиции и защитой личных границ», — отметила психолог.