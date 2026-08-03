Психолог объяснила, в чем риск длительного грудного вскармливания до семи лет
Детский психолог Елизавета Соловьева заявила, что кормление грудью после трех лет может негативно сказаться на формировании самостоятельности ребенка. Поводом для обсуждения послужил набирающий популярность в соцсетях тренд на грудное вскармливание детей до семи лет.
Специалист пояснила, что примерно в возрасте трех лет дети проходят кризис «я сам», когда учатся отделять себя от родителей, справляться с трудностями и отстаивать личные границы, пишет Москва 24. С психологической точки зрения, подчеркнула Соловьева, необходимость в грудном вскармливании после этого периода отсутствует. После года многие дети уже способны постепенно отказаться от груди, хотя процесс отлучения может занять время.
«Если вскармливание затянуть, ребенок может не пройти кризис «я сам» и у него не сформируется необходимая независимость. Это в дальнейшем может привести к трудностям с принятием решений, отстаиванием своей позиции и защитой личных границ», — отметила психолог.Кроме того, чрезмерная привязанность к матери может отразиться на социализации ребенка. Дети, дольше сохраняющие такую зависимость, чаще ориентируются на мнение родителей и проявляют меньше уверенности в собственных действиях, добавила эксперт.
Соловьева также обратила внимание на то, что к семи-восьми годам у детей формируется чувство стыда и понимание личных границ тела. В случае слишком длительного грудного вскармливания, по ее мнению, могут возникать вопросы о восприятии ребенком материнского тела и отношений с родителем.
Психолог предположила, что для некоторых матерей затянувшееся кормление может быть связано не только с заботой о ребенке, но и с собственными эмоциональными потребностями — желанием сохранить близость и чувство значимости. При этом она подчеркнула, что проявлять любовь и поддерживать контакт с ребенком можно и другими способами, не ограничиваясь кормлением.