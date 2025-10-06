Психолог раскрыла, как снизить уровень стресса в понедельник
Психолог Швецова: к понедельнику нужно готовиться в воскресенье
К понедельнику надо начинать готовиться с воскресенья, чтобы избежать нервного напряжения в начале недели. Так считает бизнес-тренер, финансовый психолог, коуч Ксения Швецова.
По её словам, напряженность возникает из-за отсутствия планов на ближайшее будущее.
«Следует запланировать хотя бы три задачи на первый день рабочей недели: уже появится некоторая определенность, а значит, и уровень стресса снизится. Лучше всего прописать все на бумаге. Ведь когда мы просто обдумываем свои планы, это остается в нашем внутреннем мире», — пояснила Швецова «Москве 24».
Она также посоветовала в первую половину понедельника избегать сложных задач.
Настраиваться на понедельник необходимо начинать вечером в воскресенье. Лучше сконцентрироваться на позитивных моментах, тогда напряжение будет не сильным, заключила Швецова.
В свою очередь клинический биоинформатик Национального центра генетических исследований Анна Бердникова рассказала «Газете.Ru», что осенью многие сталкиваются с сезонной депрессией.
«На первый взгляд может показаться, что сезонное аффективное расстройство — просто реакция организма на сокращение светового дня. Но исследования последних лет показывают, что около 29% случаев САР связаны с наследственными факторами. Ученые выделили несколько групп генов, которые делают некоторых из нас более уязвимыми к сокращению светового дня», — отметила эксперт.
Так, по её словам, люди с определёнными вариантами генов 5-HTTLPR, TPH2, HTR2A чувствительны к уменьшению светового дня и другим сезонным изменениям.
Тем не менее Бердникова подчеркнула, что гены лишь создают предрасположенность, однако с осенней хандрой можно справиться с помощью спорта, правильного питания и светотерапии.