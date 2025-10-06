Психолог раскрыла, как снизить уровень стресса в понедельник

06 октября 2025, 17:12

Психолог Швецова: к понедельнику нужно готовиться в воскресенье

Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

К понедельнику надо начинать готовиться с воскресенья, чтобы избежать нервного напряжения в начале недели. Так считает бизнес-тренер, финансовый психолог, коуч Ксения Швецова.





По её словам, напряженность возникает из-за отсутствия планов на ближайшее будущее.





«Следует запланировать хотя бы три задачи на первый день рабочей недели: уже появится некоторая определенность, а значит, и уровень стресса снизится. Лучше всего прописать все на бумаге. Ведь когда мы просто обдумываем свои планы, это остается в нашем внутреннем мире», — пояснила Швецова «Москве 24».

