Российские зумеры могут прогулять работу из-за панических атак
Представители поколения зумеров могут не выйти на работу по причине психологического состояния. Об этом рассказала HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.
Она уточнила, что такое явление не является массовым, однако такая тенденция существует. По словам эксперта, миллениалы и более старшие поколения ходят на работу при любых ситуациях, зумеры же в первую очередь думают о себе.
«Да, порой может сложиться ощущение, что молодым сотрудникам не хватает ответственности. Но важно понимать: это поколение иначе воспринимает баланс между работой и личной жизнью, и это тоже сигнал для работодателей», — пояснила Зеленкова в разговоре с «Газетой.Ru».
Эксперт считает, что руководителю необходимо суметь заинтересовать молодого сотрудника, предложив ему увлекательную работу, тогда у него будет мотивация на неё ходить.
Зеленкова добавила, что сегодня у молодёжи стало нормой говорить о терапии, психическом здоровье и выгорании. Работодателям необходимо подстраиваться под нынешние тенденции, поскольку именно это поколение является будущим рынка труда.
Тем временем врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская заявила «Москве 24», что панические атаки и депрессия могут стать поводом для больничного, если диагноз подтвердят в медицинском учреждении.
«Паническая атака — это очень тяжелое состояние, которое нельзя спутать с простым волнением. Поэтому поставить диагноз может только врач-психотерапевт. В целом же зумеры могут быть подвержены психическим расстройствам, потому что являются эмоционально уязвимыми и воспринимают все близко к сердцу», – объяснила психотерапевт.
Она добавила, что панические атаки могут возникать вследствие длительного стресса или напряжения.