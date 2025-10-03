Российские зумеры могут прогулять работу из-за панических атак

03 октября 2025, 16:21

HR-эксперт Зеленкова: зумеры все чаще прогуливают работу из-за панических атак

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Представители поколения зумеров могут не выйти на работу по причине психологического состояния. Об этом рассказала HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.





Она уточнила, что такое явление не является массовым, однако такая тенденция существует. По словам эксперта, миллениалы и более старшие поколения ходят на работу при любых ситуациях, зумеры же в первую очередь думают о себе.





«Да, порой может сложиться ощущение, что молодым сотрудникам не хватает ответственности. Но важно понимать: это поколение иначе воспринимает баланс между работой и личной жизнью, и это тоже сигнал для работодателей», — пояснила Зеленкова в разговоре с «Газетой.Ru».

«Паническая атака — это очень тяжелое состояние, которое нельзя спутать с простым волнением. Поэтому поставить диагноз может только врач-психотерапевт. В целом же зумеры могут быть подвержены психическим расстройствам, потому что являются эмоционально уязвимыми и воспринимают все близко к сердцу», – объяснила психотерапевт.