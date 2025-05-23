Врач объяснила, как распознать нарушение полового развития у ребенка

Нарушения полового развития у ребенка могут обернуться серьезными последствиями для его физического и психологического здоровья. Об этом порталу «Газета .Ru» заявила детский врач-эндокринолог Офелия Самедова. Она пояснила, что бывает как задержка, так и преждевременное половое развитие.