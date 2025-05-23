Врач объяснила, как распознать нарушение полового развития у ребенка

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Нарушения полового развития у ребенка могут обернуться серьезными последствиями для его физического и психологического здоровья. Об этом порталу «Газета .Ru» заявила детский врач-эндокринолог Офелия Самедова. Она пояснила, что бывает как задержка, так и преждевременное половое развитие.
Говоря о задержке полового развития (ЗПР), доктор указала на то, что патологию характеризует отставание в развитии половых признаков с учетом возрастных норм (в возрасте до 13 лет у девочки и до 14 лет у мальчика). У последнего ЗПР может выражаться в отсутствии роста объема яичек. У девочек — в отсутствии менструаций и недоразвитии молочных желез.
Собеседница предупредила, что патологии могут привести к проблемам с адаптацией в социуме и низкой самооценке. Кроме того, они способны негативно повлиять на плотность костей, физическое развитие, конечный рост и быть фактором риска для развития нарушений других органов. Специалист порекомендовала своевременно обращаться к врачу.
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«Также родители могут заметить, что их ребенок не испытывает физиологических изменений, таких как увеличение роста и изменения в теле. При этом важно учитывать, что задержка может быть временной и не всегда требует вмешательства, однако необходимо следить за динамикой развития», — пояснила доктор Самедова.При преждевременном половом развитии (ППР) половые признаки развиваются значительно раньше норм. По словам эндокринолога, ППР может быть у мальчиков до девяти лет: появление волос на лобке и быстрые темпы роста, а также рост объема яичек. У девочки состояние может проявиться до восьми лет в виде роста молочных желез, опережения роста и появления менструаций.
«Такое состояние может быть обусловлено разными причинами — как гормональными нарушениями, так и не эндокринными факторами. Поэтому родители должны обратить внимание на ранние изменения в поведении и физическом состоянии ребенка», — добавила Самедова.
Собеседница предупредила, что патологии могут привести к проблемам с адаптацией в социуме и низкой самооценке. Кроме того, они способны негативно повлиять на плотность костей, физическое развитие, конечный рост и быть фактором риска для развития нарушений других органов. Специалист порекомендовала своевременно обращаться к врачу.
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Никита Кротов