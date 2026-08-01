Стало известно, существует ли летняя депрессия
Многие удивляются, почему летом вместо прилива энергии они чувствуют себя подавленными. Ведь обычно считается, что солнечная погода должна автоматически поднимать настроение. Однако это не всегда соответствует действительности. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.
Летняя депрессия, как разновидность сезонного аффективного расстройства, встречается гораздо реже, чем зимняя. Основным отличием депрессии является не просто грусть, а устойчивая утрата интереса к занятиям, которые ранее приносили радость. Человек испытывает постоянную усталость, становится раздражительным, теряет способность концентрироваться, страдает от нарушений сна, снижения аппетита или, наоборот, переедания. В некоторых случаях могут возникать тревожные ощущения и внутреннее напряжение, подчеркивает врач.
Причины такого состояния разнообразны. Жара негативно влияет на качество сна, обезвоживание снижает работоспособность, а высокая температура сама по себе является стрессом для организма. Не менее значимы психологические факторы. Летом общество навязывает стереотипные представления о счастье: отпуск, путешествия, встречи, красивые фотографии в соцсетях. Если действительность не соответствует этим ожиданиям, человек может чувствовать себя одиноким, «неправильным» или упущенным.
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