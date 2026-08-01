Стало известно, существует ли летняя депрессия

01 августа 2026, 14:54

Врач Крашкина: летние соцсети, жара и обезвоживание могут вызвать депрессию

Фото: iStock/Dima Berlin

Многие удивляются, почему летом вместо прилива энергии они чувствуют себя подавленными. Ведь обычно считается, что солнечная погода должна автоматически поднимать настроение. Однако это не всегда соответствует действительности. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.