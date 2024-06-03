Психолог Самбурский заявил об опасности попыток быстро похудеть

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Клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский заявил, что попытки быстро похудеть опасны для физического и психического здоровья.
По его словам, стремление как можно скорее избавиться от лишних килограммов может привести к заболеваниям, включая РПП и депрессию.
Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что чай не влияет на объём жировой ткани, поэтому не стоит считать напиток универсальным средством для похудения.
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«Женщины становятся жертвами депрессии от диет чаще мужчин. Маркерами являются тревога, напряжение, неудовлетворенность, агрессия. Радость от стройной фигуры с багажом психических симптомов не будет полной. Повышается риск срыва и накопления ещё больших килограммов. Физическое и психическое здоровье — активный образ жизни, разнообразная пища и полезные привычки», — резюмировал в беседе с Газета.ру Самбурский.
Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что чай не влияет на объём жировой ткани, поэтому не стоит считать напиток универсальным средством для похудения.
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Мелисса Тимофеева