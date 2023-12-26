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Психосоматолог Шамаев призвал ограничить бесконтрольное использование досок Садху

26 декабря 2023, 22:00
Фото: istockphoto.com/SergeyChayko

Фото: istockphoto.com/SergeyChayko

Психосоматолог и травматерапевт Алексей Шамаев призвал ограничить бесконтрольное распространение и использование досок Садху, поскольку они при неправильной эксплуатации могут нанести существенный вред.
Так, по его мнению, приобретённая в Сети доска Садху может быть ненадлежащего качества и в дальнейшем травмировать человека. Также опасность заключается в том, что вставание на гвозди создает огромное напряжение на нервную систему человека, поэтому здесь необходима помощь профессионала – невролога или психолога.

При этом, он выразил понимание того, что полного запрета добиться не удастся, однако контроль использования населением таких досок должен быть.


«Считаю, что «постановкой на гвозди» должны заниматься подготовленные профессионалы – неврологи, психологи и другие – с полным пониманием, как это может помочь человеку и пойти ему на пользу, а не для праздного развлечения», — приводит Общественная Служба Новостей текст обращения Шамаева в Минздрав.

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#минздрав
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#опасность
#здоровье
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В Лосино-Петровском завершили капитальный ремонт больницы
26 декабря 2023, 22:13

Фото: телеграм-канал Сергея Джеглава

В Лосино-Петровском городском округе завершили капремонт стационара на улице Ленина, сообщил глава муниципалитета Сергей Джеглав. Работы в стационаре стартовали летом 2022 года.
«После капремонта пообщался с врачами. Они уже успели оценить качество выполненных работ. В здании обновили систему вентиляции и кондиционирования, стены в коридорах обшили шумопоглощающими панелями. Помимо этого, закупили медицинское оборудование и специализированную мебель. Каждую палату оборудовали санузлом и душевой», – написал Джеглав в своём телеграм-канале.
Кроме того, по его словам, для нового отделения пульмонологии подготовили станцию газоснабжения. Приёмное отделение оснастили цифровым рентген-аппаратом.

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#лосино-петровский
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#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Врач Сухорукова заявила о чудодейственных свойствах овсянки
Врач Сухорукова: Овсянка может снизить воспалительные процессы
26 декабря 2023, 21:44

Фото: istockphoto.com/porosolka

Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила, что Овсянка обладает витаминами и макроэлементами, которые способствуют восстановлению нормальной работы ЖКТ.
«Главное действие каши заключается в защите слизистой оболочки желудка, предотвращая агрессивное воздействие желудочного сока и дальнейшее развитие воспаления. Каша из овсянки считается полноценным и насыщенным блюдом, дающим организму достаточно энергии. Она содержит витамины группы В, Е, К и А, которые снижают воспалительные процессы и способствуют восстановлению поврежденных клеток слизистой оболочки. В каше присутствуют важные микро- и макроэлементы формирующие формируют и укрепляющие внутренний слой тканей», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Сухоркова.

Кроме того, врач отметила, что в овсянке содержится оптимальное количество легкоусвояемых растительных жиров, белков и углеводов.

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#витамины
#питание
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В Волоколамском округе после капремонта открыли два отделения Осташёвской больницы
26 декабря 2023, 19:50

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В Волоколамском городском округе после капитального ремонта торжественно открыли инфекционное отделение Осташёвской больницы. Там также отремонтировали отделение сестринского ухода. Оба здания были построены в 1967 году и реконструированы благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья».
Долгожданное обновление главного корпуса, инфекционного и сестринского отделений началось в апреле прошлого года. В главном корпусе ремонт пока продолжается.

За время ремонта в зданиях заменили все инженерные системы и электрику. Там отремонтированы крыша, фасад, фундамент, выполнена внутренняя отделка, установлены новые системы противопожарной защиты. Палаты для пациентов инфекционного отделения оборудованы системой подачи кислорода и современной мебелью.

Обновлённые боксы вместе с жителями и врачами осмотрела временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
«Скоро в инфекционное отделение и отделение сестринского ухода поступят первые пациенты. Оба здания были построены 56 лет назад и требовали капитального обновления. В следующем году откроем после масштабного обновления главный корпус Осташёвской больницы, который включает и поликлиническое отделение. Сейчас подрядчик идёт в графике, даже с небольшим опережением», – рассказала Козлова.
Обновлённые отделения приведены к единому стандарту Московской области, установленного региональным Минздравом, основная задача которого – создание комфортной среды для пациентов и медработников.

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#минздрав мо
#здоровье
#больница
#волоколамск
#капремонт
#медучреждения
#подмосковье
#московская область
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Врач Зимин: Блефаропластика и SMAS-лифтинг – популярнейшие процедуры в праздники
26 декабря 2023, 19:14

Фото: istockphoto.com/HbrH

Пластический хирург Дмитрий Зимин заявил, что наиболее популярными процедурами, которые делают во время праздников, являются Блефаропластика и SMAS-лифтинг.
Также в топе востребованных процедур эндоскопические операции, нитевой лифтинг, лазерная шлифовка лица.

«И новогодние праздники, и майские каникулы — удобное время, когда мы можем без использования своего основного отпуска сделать процедуру, а потом успеть посидеть в тишине и восстановиться. Спрос на услуги пластического хирурга и косметолога во второй половине декабря и в начале января достаточно велик», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Зимин.

Однако, помимо этого, зимний период считается временем активного распространения различных инфекций. Так, академик РАН, заместитель президента Российской Академии образования Геннадий Онищенко заявил о том, что хотя сейчас можно говорить о завершении коронавирусной пандемии. Сама болезнь никуда не делась, а её последствия всё ещё оказывают влияние на человечество.

«Её последствия ещё будут долго выявляться и оцениваться. Потому что вся популяция мировая, восемь миллиардов человек, жила в условиях как прямого воздействия инфекции, так и косвенного», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Онищенко.

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#праздники
#услуги
#геннадий онищенко
#операции
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Глава Роспотребнадзора Попова: В некоторых странах появилась опасная лихорадка
26 декабря 2023, 18:32

Фото: istockphoto/dragana991

Практически ни в одной стране у туристов сейчас не требуют сертификаты и ПЦР-тесты, но риск заразиться всё-таки остаётся. Например, в Греции, Испании и Сербии недавно были выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в разговоре с РИА Новости отметила, что в настоящее время фиксируется смещение границ природных очагов инфекций и расширение ареала переносчиков очагов опасных заболеваний. Не в последнюю очередь это связано с изменением климата, добавила она.

Есть страны, в которые без прививок просто не пустят. Иногда вакцинация не обязательна, но желательна. Например, стоит привиться от таких болезней, как как брюшной тиф, столбняк, вирусные гепатиты, менингококковая инфекция. В тропических странах следует избегать контакта с животными, особенно дикими. Конечно, нельзя пить воду из открытых водоемов. Если страна опасна в плане малярии, нужно пить таблетки для профилактики этой болезни.

Туроператоры обязаны информировать туристов, чем может быть опасно то или иное направление. Стоит также обратиться и к сайту Роспотребнадзора — там есть все необходимые рекомендации по сайтам и заболеваниям.

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#болезни
#роспотребнадзор
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Балашихинские врачи онкодиспансера стали победителями конкурса «Подмосковный врач»
26 декабря 2023, 17:40

Фото: Ирина Мальцева

Специалисты онкодиспансера в Балашихе стали победителями конкурса «Подмосковный врач». Об этом сообщила корреспондент ГАУ АИС «Подмосковье».
Победителями регионального конкурса «Подмосковный врач» стали онколог консультативно-диагностического центра Людмила Лазовская и врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи №6 Московского областного онкологического диспансера в Балашихе Александр Белко.

Александр Белко 12 лет успешно трудится в Московском областном онкодиспансере. По его словам врача, остичь оптимальных результатов в лечении пациентов помогает любовь к своей профессии.

«Эта первая для меня награда подобного уровня, поэтому вдвойне приятно и волнительно, когда твоя работа оценивается коллегами, профессиональным сообществом. Это дает двойную уверенность и нам, и нашим пациентам», — отметил Александр.

Людмила Лазовская в профессии почти 30 лет, 26 из которых, он работает в онкодиспансере.

«Самое сложное в профессии онколога — убрать тот страх, тревогу. Моя задача — помочь пациентам психологически прожить постановку диагноза, сопроводить на начальных этапах лечения, убедить в том, что болезнь излечима, есть надежда на лучшее, так как мы используем передовые методики лечения», —поделилась женщина.

Стоит отметить, что Александр и Людмира вошли в число лучших благодаря своему профессионализму и огромному стаду работы. Так де за победу в конкурсе они получили губернаторскую премию

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#врач
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#профессии
#премия
#балашиха
#подмосковье
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Люберецкие урологи удалили пациентке гигантскую опухоль и сохранили почку
26 декабря 2023, 15:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Урологи Люберецкой больницы удалили пациентке гигантскую опухоль, сохранив ей почку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 52-летняя женщина с жалобами на боли в пояснице. По результатам УЗИ и КТ врачи выявили обширное новообразование правой почки. Они назвали этот случай редким из-за больших размеров опухоли и её расположения – по контуру почки. Было решено сделать лапароскопическую операцию.
«Образование размером около 8 см составляло более двух третей длины почки, что встречается крайне редко. Через четыре прокола мы отделили опухоль от здоровых тканей, не затронув сосуды, а затем ушили образовавшееся ложе опухоли и восстановили кровоток», – рассказал завотделением урологии Люберецкой областной больницы Павел Никифоров.
Как пояснили в Минздраве, самые частые осложнения такого вида новообразований – разрывы и кровотечения. В этом случае почку пришлось бы удалить. Однако женщине повезло, что опухоль обнаружили вовремя. Это позволило сохранить важный орган.

В итоге новообразование оказалось доброкачественным. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#хирург
#люберцы
#операция
#пациент
#врачи
#подмосковье
#московская область
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Врачи отпустили домой девочку, уколовшуюся шприцем в детсаду Орехово-Зуева
26 декабря 2023, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уколовшуюся шприцем на территории детсада в Орехово-Зуево девочку осмотрели медицинские специалисты. Они отпустили её домой, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской области.
«После происшествия в медучреждение поступил ребёнок в сопровождении родителей. Девочка была осмотрена медицинскими специалистами и в удовлетворительном состоянии отпущена домой», – рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что на территории детского сада в подмосковном Орехово-Зуеве шестилетняя девочка укололась шприцем, найденным около забора. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств.

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#минздрав мо
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#орехово-зуево
#подмосковье
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«Опаснее курения»: Врач предупредила о вреде дыхания ртом
Ортодонт Ксения Пушкина: дыхание ртом может быть опаснее курения
26 декабря 2023, 13:43

Фото: istock / Koldunov

Дыхание ртом можно навредить и спровоцировать опасные последствия.

О негативном влиянии такого дыхания рассказала ортодонт Ксения Пушкина в беседе с «Газетой.Ru».

«Ротовое дыхание вреднее, чем курение. Можно подумать, что дышать ртом опасно для нашего организма потому, что внутрь, в дыхательные пути, попадает холодный воздух. Но дело в том, что так мы лишаем себя самой естественной защиты — монооксида азота. Это вещество организм вырабатывает только тогда, когда мы дышим носом», — предупредила врач.
Она пояснила, что монооксид азота является так называемым фильтром от бактерий и вирусов, который обеспечивает проникновение кислорода во все клетки организма. Помимо этого, при выдохе организм лишается большого количества углекислого газа, концентрация которого также необходима для поступления в организм кислорода в достаточно объеме.

Так, если человек дышит ртом, он в итоге получает меньше кислорода, чем при дыхании носом. Она также отметила, что ротовое дыхания можно приводить к изменению прикуса, хронической заложенности носа. Из-за дыхания ртом может даже появляться лишний вес, сутулость, второй подбородок и проблемы с концентрацией внимания.

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#врач
#воздух
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