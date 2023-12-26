Психосоматолог Шамаев призвал ограничить бесконтрольное использование досок Садху

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Психосоматолог и травматерапевт Алексей Шамаев призвал ограничить бесконтрольное распространение и использование досок Садху, поскольку они при неправильной эксплуатации могут нанести существенный вред.
Так, по его мнению, приобретённая в Сети доска Садху может быть ненадлежащего качества и в дальнейшем травмировать человека. Также опасность заключается в том, что вставание на гвозди создает огромное напряжение на нервную систему человека, поэтому здесь необходима помощь профессионала – невролога или психолога.
При этом, он выразил понимание того, что полного запрета добиться не удастся, однако контроль использования населением таких досок должен быть.
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При этом, он выразил понимание того, что полного запрета добиться не удастся, однако контроль использования населением таких досок должен быть.
«Считаю, что «постановкой на гвозди» должны заниматься подготовленные профессионалы – неврологи, психологи и другие – с полным пониманием, как это может помочь человеку и пойти ему на пользу, а не для праздного развлечения», — приводит Общественная Служба Новостей текст обращения Шамаева в Минздрав.
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Мелисса Тимофеева