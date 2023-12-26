Врач Сухорукова заявила о чудодейственных свойствах овсянки

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Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила, что Овсянка обладает витаминами и макроэлементами, которые способствуют восстановлению нормальной работы ЖКТ.
«Главное действие каши заключается в защите слизистой оболочки желудка, предотвращая агрессивное воздействие желудочного сока и дальнейшее развитие воспаления. Каша из овсянки считается полноценным и насыщенным блюдом, дающим организму достаточно энергии. Она содержит витамины группы В, Е, К и А, которые снижают воспалительные процессы и способствуют восстановлению поврежденных клеток слизистой оболочки. В каше присутствуют важные микро- и макроэлементы формирующие формируют и укрепляющие внутренний слой тканей», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Сухоркова.
Кроме того, врач отметила, что в овсянке содержится оптимальное количество легкоусвояемых растительных жиров, белков и углеводов.
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