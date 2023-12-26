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Врач Сухорукова заявила о чудодейственных свойствах овсянки

Врач Сухорукова: Овсянка может снизить воспалительные процессы
26 декабря 2023, 21:44
Фото: istockphoto.com/porosolka

Фото: istockphoto.com/porosolka

Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила, что Овсянка обладает витаминами и макроэлементами, которые способствуют восстановлению нормальной работы ЖКТ.

«Главное действие каши заключается в защите слизистой оболочки желудка, предотвращая агрессивное воздействие желудочного сока и дальнейшее развитие воспаления. Каша из овсянки считается полноценным и насыщенным блюдом, дающим организму достаточно энергии. Она содержит витамины группы В, Е, К и А, которые снижают воспалительные процессы и способствуют восстановлению поврежденных клеток слизистой оболочки. В каше присутствуют важные микро- и макроэлементы формирующие формируют и укрепляющие внутренний слой тканей», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Сухоркова.

Кроме того, врач отметила, что в овсянке содержится оптимальное количество легкоусвояемых растительных жиров, белков и углеводов.

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#витамины
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В Волоколамском округе после капремонта открыли два отделения Осташёвской больницы
26 декабря 2023, 19:50

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В Волоколамском городском округе после капитального ремонта торжественно открыли инфекционное отделение Осташёвской больницы. Там также отремонтировали отделение сестринского ухода. Оба здания были построены в 1967 году и реконструированы благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья».
Долгожданное обновление главного корпуса, инфекционного и сестринского отделений началось в апреле прошлого года. В главном корпусе ремонт пока продолжается.

За время ремонта в зданиях заменили все инженерные системы и электрику. Там отремонтированы крыша, фасад, фундамент, выполнена внутренняя отделка, установлены новые системы противопожарной защиты. Палаты для пациентов инфекционного отделения оборудованы системой подачи кислорода и современной мебелью.

Обновлённые боксы вместе с жителями и врачами осмотрела временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
«Скоро в инфекционное отделение и отделение сестринского ухода поступят первые пациенты. Оба здания были построены 56 лет назад и требовали капитального обновления. В следующем году откроем после масштабного обновления главный корпус Осташёвской больницы, который включает и поликлиническое отделение. Сейчас подрядчик идёт в графике, даже с небольшим опережением», – рассказала Козлова.
Обновлённые отделения приведены к единому стандарту Московской области, установленного региональным Минздравом, основная задача которого – создание комфортной среды для пациентов и медработников.

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#капремонт
#медучреждения
#подмосковье
#московская область
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Врач Зимин: Блефаропластика и SMAS-лифтинг – популярнейшие процедуры в праздники
26 декабря 2023, 19:14

Фото: istockphoto.com/HbrH

Пластический хирург Дмитрий Зимин заявил, что наиболее популярными процедурами, которые делают во время праздников, являются Блефаропластика и SMAS-лифтинг.
Также в топе востребованных процедур эндоскопические операции, нитевой лифтинг, лазерная шлифовка лица.

«И новогодние праздники, и майские каникулы — удобное время, когда мы можем без использования своего основного отпуска сделать процедуру, а потом успеть посидеть в тишине и восстановиться. Спрос на услуги пластического хирурга и косметолога во второй половине декабря и в начале января достаточно велик», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Зимин.

Однако, помимо этого, зимний период считается временем активного распространения различных инфекций. Так, академик РАН, заместитель президента Российской Академии образования Геннадий Онищенко заявил о том, что хотя сейчас можно говорить о завершении коронавирусной пандемии. Сама болезнь никуда не делась, а её последствия всё ещё оказывают влияние на человечество.

«Её последствия ещё будут долго выявляться и оцениваться. Потому что вся популяция мировая, восемь миллиардов человек, жила в условиях как прямого воздействия инфекции, так и косвенного», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Онищенко.

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#геннадий онищенко
#операции
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Глава Роспотребнадзора Попова: В некоторых странах появилась опасная лихорадка
26 декабря 2023, 18:32

Фото: istockphoto/dragana991

Практически ни в одной стране у туристов сейчас не требуют сертификаты и ПЦР-тесты, но риск заразиться всё-таки остаётся. Например, в Греции, Испании и Сербии недавно были выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в разговоре с РИА Новости отметила, что в настоящее время фиксируется смещение границ природных очагов инфекций и расширение ареала переносчиков очагов опасных заболеваний. Не в последнюю очередь это связано с изменением климата, добавила она.

Есть страны, в которые без прививок просто не пустят. Иногда вакцинация не обязательна, но желательна. Например, стоит привиться от таких болезней, как как брюшной тиф, столбняк, вирусные гепатиты, менингококковая инфекция. В тропических странах следует избегать контакта с животными, особенно дикими. Конечно, нельзя пить воду из открытых водоемов. Если страна опасна в плане малярии, нужно пить таблетки для профилактики этой болезни.

Туроператоры обязаны информировать туристов, чем может быть опасно то или иное направление. Стоит также обратиться и к сайту Роспотребнадзора — там есть все необходимые рекомендации по сайтам и заболеваниям.

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#роспотребнадзор
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Балашихинские врачи онкодиспансера стали победителями конкурса «Подмосковный врач»
26 декабря 2023, 17:40

Фото: Ирина Мальцева

Специалисты онкодиспансера в Балашихе стали победителями конкурса «Подмосковный врач». Об этом сообщила корреспондент ГАУ АИС «Подмосковье».
Победителями регионального конкурса «Подмосковный врач» стали онколог консультативно-диагностического центра Людмила Лазовская и врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи №6 Московского областного онкологического диспансера в Балашихе Александр Белко.

Александр Белко 12 лет успешно трудится в Московском областном онкодиспансере. По его словам врача, остичь оптимальных результатов в лечении пациентов помогает любовь к своей профессии.

«Эта первая для меня награда подобного уровня, поэтому вдвойне приятно и волнительно, когда твоя работа оценивается коллегами, профессиональным сообществом. Это дает двойную уверенность и нам, и нашим пациентам», — отметил Александр.

Людмила Лазовская в профессии почти 30 лет, 26 из которых, он работает в онкодиспансере.

«Самое сложное в профессии онколога — убрать тот страх, тревогу. Моя задача — помочь пациентам психологически прожить постановку диагноза, сопроводить на начальных этапах лечения, убедить в том, что болезнь излечима, есть надежда на лучшее, так как мы используем передовые методики лечения», —поделилась женщина.

Стоит отметить, что Александр и Людмира вошли в число лучших благодаря своему профессионализму и огромному стаду работы. Так де за победу в конкурсе они получили губернаторскую премию

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#подмосковье
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Люберецкие урологи удалили пациентке гигантскую опухоль и сохранили почку
26 декабря 2023, 15:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Урологи Люберецкой больницы удалили пациентке гигантскую опухоль, сохранив ей почку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 52-летняя женщина с жалобами на боли в пояснице. По результатам УЗИ и КТ врачи выявили обширное новообразование правой почки. Они назвали этот случай редким из-за больших размеров опухоли и её расположения – по контуру почки. Было решено сделать лапароскопическую операцию.
«Образование размером около 8 см составляло более двух третей длины почки, что встречается крайне редко. Через четыре прокола мы отделили опухоль от здоровых тканей, не затронув сосуды, а затем ушили образовавшееся ложе опухоли и восстановили кровоток», – рассказал завотделением урологии Люберецкой областной больницы Павел Никифоров.
Как пояснили в Минздраве, самые частые осложнения такого вида новообразований – разрывы и кровотечения. В этом случае почку пришлось бы удалить. Однако женщине повезло, что опухоль обнаружили вовремя. Это позволило сохранить важный орган.

В итоге новообразование оказалось доброкачественным. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

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#московская область
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Врачи отпустили домой девочку, уколовшуюся шприцем в детсаду Орехово-Зуева
26 декабря 2023, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уколовшуюся шприцем на территории детсада в Орехово-Зуево девочку осмотрели медицинские специалисты. Они отпустили её домой, сообщили РИА Новости в Минздраве Московской области.
«После происшествия в медучреждение поступил ребёнок в сопровождении родителей. Девочка была осмотрена медицинскими специалистами и в удовлетворительном состоянии отпущена домой», – рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что на территории детского сада в подмосковном Орехово-Зуеве шестилетняя девочка укололась шприцем, найденным около забора. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств.

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#подмосковье
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«Опаснее курения»: Врач предупредила о вреде дыхания ртом
Ортодонт Ксения Пушкина: дыхание ртом может быть опаснее курения
26 декабря 2023, 13:43

Фото: istock / Koldunov

Дыхание ртом можно навредить и спровоцировать опасные последствия.

О негативном влиянии такого дыхания рассказала ортодонт Ксения Пушкина в беседе с «Газетой.Ru».

«Ротовое дыхание вреднее, чем курение. Можно подумать, что дышать ртом опасно для нашего организма потому, что внутрь, в дыхательные пути, попадает холодный воздух. Но дело в том, что так мы лишаем себя самой естественной защиты — монооксида азота. Это вещество организм вырабатывает только тогда, когда мы дышим носом», — предупредила врач.
Она пояснила, что монооксид азота является так называемым фильтром от бактерий и вирусов, который обеспечивает проникновение кислорода во все клетки организма. Помимо этого, при выдохе организм лишается большого количества углекислого газа, концентрация которого также необходима для поступления в организм кислорода в достаточно объеме.

Так, если человек дышит ртом, он в итоге получает меньше кислорода, чем при дыхании носом. Она также отметила, что ротовое дыхания можно приводить к изменению прикуса, хронической заложенности носа. Из-за дыхания ртом может даже появляться лишний вес, сутулость, второй подбородок и проблемы с концентрацией внимания.

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#воздух
#человек
#нарушения
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В Подмосковье врачи спасли 96-летнюю пенсионерку с запущенным аппендицитом
26 декабря 2023, 13:23

Фото: istockphoto / Gumpanat

В Долгопрудненской больнице спасли 96-летнюю пенсионерку с запущенным аппендицитом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на слабые постоянные боли в правой нижней части живота, которые были у неё уже третьи сутки. В ходе диагностики у пенсионерки был выявлен аппендицит с наличием воспалительного процесса.

«Во время операции мы обнаружили аппендикс в <…> гангренозной фазе: червеобразный отросток практически полностью сгнил за несколько дней<…> . Для ее жизни возникла серьёзная угроза перитонита, воспаления внутренностной брюшины, чреватая летальным исходом, поэтому мы экстренно удалили остатки аппендикса, очистив предлежащие ему места. Операция заняла около часа», — поделился оперировавший хирург Иван Яроцков.

Стоит отметить, что после операции женщина на протяжении трех дней находилась под наблюдением специалистов.

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#хирург
#операции
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#пенсионерка
#долгопрудный
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В медучреждения Подмосковья поступило около 120 новых машин скорой помощи
26 декабря 2023, 13:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

За 2023 год в медучреждения Подмосковья поступило около 120 новых машин скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В Подмосковье поступило ещё 83 автомобилей на подстанции скорой помощи в 50 городских округов.

«В системе скорой помощи нашего Подмосковья работают почти 10 тысяч специалистов, в том числе на переднем крае в составе бригад – свыше 8 тысяч. Для них и для пациентов, к которым они спешат каждый день, огромное значение имеет надежность, качество, оснащенность автомобиля, поэтому мы постоянно обновляем автопарк службы СМП. <…> Стараемся равномерно распределять их по городским округам, чтобы современные машины были везде и в нужном количестве. Обязательно будем продолжать эту работу», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что весь транспорт укомплектован дефибрилляторами, электрокардиографами с возможностью дистанционной передачи ЭКГ на кардиопульт, портативными аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами. Также в машинах присутствуют климатические установки, системы оббезараживания воздуха и «ГЛОНАСС».

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