Психотерапевт рассказал, как уйти от мужчины-абьюзера

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Чтобы уйти от мужчины-абьюзера, нужно найти причины, по которым такие отношения стали предпочтительными, а после разобраться с ними. Об этом рассказал психолог высшей категории, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, причины могут быть разными: материальная или моральная зависимость, боязнь одиночества и ненужности, которую часто подпитывают абьюзеры, а также синдром жертвы.
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«Есть люди, которым необходимо постоянно быть жертвами. Как правило, это детско-родительский сценарий, который научен от родителей. Самое интересное, что даже если эти люди прекращают отношения с абъюзером, то в итоге они ищут такого же, а то еще и хуже абьюзера. Сценарий повторяется, так как люди испытывают внутреннюю потребность быть жертвой, от кого-то страдать», — поделился эксперт.Читайте также:
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