Психолог объяснил, стоит ли прощать измену

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Решение о том, стоит ли прощать измену или нет, может принимать только лишь обманутый партнер. Об этом заявил когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, дело в том, что у разных людей сильно отличается представление о норме в отношениях, какие-то пары не хотят поддерживать классическую форму.
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«Прежде чем начать серьезные отношения, необходимо этот вопрос обговорить. Есть люди, которые договариваются, что будут в отношениях только вдвоем. Тогда для них секс на стороне является предательством тех обещаний, которые они дали друг другу», — пояснил он.Психолог отметил, что, если партнеры изначально обговорили возможность связей на стороне, то предательства и измены быть не может. В классических же отношениях все обстоит иначе — решение о прощении измены может принять лишь обманутая сторона.
«Каждый относится к предательству по-своему. Если человек сильно болезненно к этому относится, то, наверное, не стоит прощать измену. Однако в каждой паре все весьма индивидуально и давать один общий совет для всех — не стоит», — заключил эксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев