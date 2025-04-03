Психолог назвала ранние признаки аутизма у детей

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Гиперактивность, пренебрежение опасностью, ходьба на цыпочках, непереносимость громких звуков и игнорирование ровесников — это ранние признаки аутизма у детей. Об этом рассказала исполнительный директор Санкт-Петербургского института раннего вмешательства, клинический психолог Евгения Ермолаева. По ее словам, с такими детьми нужно заниматься с самого раннего возраста.
«Вот один из наших примеров: в семье росли два ребенка с РАС. Со старшим не занимались, он в пятнадцатилетнем возрасте не разговаривал, наблюдалась яркая аутоагрессия, социальные контакты были нулевые. С младшим братом начали заниматься до двух лет. Сейчас он окончил школу и уехал учиться в университет», — поделилась эксперт в беседе с «Петербургским дневником».Тем временем врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова рассказала, как определить аутизм во взрослом возрасте. В разговоре с «Москвой 24» специалист пояснила, что на это будут указывать сложности в общении, избегание зрительного и физического контакта, проблемы с пониманием сарказма и намеков, сильно сниженная эмпатия. Также она отметила нарушение лабильности.
«То есть такие люди любят, чтобы все было четко и по правилам. Допустим, если человек решил, что на работе он уйдет на обед в 13:00, а начальство вдруг просит отложить это, он продолжит настаивать на своем. Потому что для его психики важен график, с ним проще адаптироваться», — добавила психиатр.Читайте также:
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