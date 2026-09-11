Врач назвала причину появления на коже глубоких следов от одежды
Глубокие следы от резинок одежды и отечность лица иногда могут быть связаны с нарушением работы щитовидной железы. Об этом в личном блоге заявила врач-эндокринолог Екатерина Янг.
Медик предостерегла от самодиагностики гипотиреоза, основываясь лишь на следах от одежды на теле. Она подчеркнула, что следует обратить внимание на совокупность симптомов: отечность, повышенная чувствительность к холоду, быстрая утомляемость, сухость кожи, усиленное выпадение волос, запоры или беспричинное увеличение веса.
Янг пояснила, что при гипотиреозе снижение выработки гормонов щитовидной железой может приводить к задержке жидкости в тканях, что проявляется в отеках, особенно на лице, веках, кистях рук и ногах. Однако врач уточнила, что следы от одежды могут возникать и по другим причинам.
Доктор добавила, что диагностика функции щитовидной железы обычно начинается с анализа уровня ТТГ. При выявлении отклонений дополнительно исследуются показатели свободного Т4 и другие параметры, учитывая клинические проявления и общее состояние пациента.
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