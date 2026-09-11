Врач назвала причину появления на коже глубоких следов от одежды

11 сентября 2026, 17:00

Эндокринолог Янг: Следы от одежды на коже могут появляться из-за гипотиреоза

Фото: iStock/demaerre

Глубокие следы от резинок одежды и отечность лица иногда могут быть связаны с нарушением работы щитовидной железы. Об этом в личном блоге заявила врач-эндокринолог Екатерина Янг.