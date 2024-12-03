Пушкинские врачи достали из носа пациентки ринолит размером с перепелиное яйцо

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Из носа жительницы Пушкинского городского округа извлекли инородное тело размером с перепелиное яйцо. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Женщина обратилась в больницу имени профессора В.Н. Розанова с жалобами на затруднённое носовое дыхание, неприятный запах из ноздри и болезненные ощущения. Врачи обнаружили у неё в носовой пазухе ринолит – закаменевшее инородное тело, образовавшееся в результате длительного ослизнения», – говорится в сообщении.Как выяснилось, несколько лет назад пациентке что-то попало в нос, но она не помнит, что именно. Тогда её ничто не беспокоило.
Достать камень целиком было невозможно из-за больших размеров, поэтому врачи раздробили его и извлекли по частям. После операции носовое дыхание у женщины полностью восстановилось. Боль и выделения прошли, и её выписали домой.
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