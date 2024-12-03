Пушкинские врачи достали из носа пациентки ринолит размером с перепелиное яйцо



В рамках профилактического медицинского осмотра проводятся: анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, общий анализ крови, определение уровня холестерина и глюкозы, электрокардиография в соответствии с возрастом, а также осмотр терапевта. При необходимости пациенты будут направлены в поликлинику для более детального обследования.



Для прохождения профилактического осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Результаты обследований будут отправлены пациентам в их личные кабинеты на портале «Здоровье».

