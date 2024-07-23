Одинцовские хирурги спасли жизнь пациенту с желудком в грудной полости

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Одинцовской больницы спасли жизнь пациенту, удалив огромную грыжу из его желудка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 48-летний мужчина с жалобами на боли в животе и проблемы с дыханием. Рентген показал, что его желудок находится в грудной полости из-за огромной грыжи диаметром 10 см. Она вызывала давление и ущемление внутренних органов.
Как отметили в министерстве, сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
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«Мы удалили грыжу. Когда желудок был опущен в живот, в нём было выявлено отверстие до 5 см. Всё содержимое желудка поступало в грудную полость больного, и это угрожало его жизни. Поэтому во время операции мы удалили часть желудка и укрепили переднюю стенку брюшной полости. Установили дренаж и удалили жидкость из лёгких», — описала операцию заместитель главврача по хирургической помощи Одинцовской областной больницы Василина Лесовик.
Как отметили в министерстве, сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
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Лора Луганская