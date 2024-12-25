Пушкинские врачи спасли проглотившую рыбью кость пенсионерку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Пушкинской клинической больницы им. профессора В.Н. Розанова спасли пациентку, проглотившую рыбью кость. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 62-летняя женщина с жалобами на тошноту, рвоту и затруднённое дыхание. Обследование выявило у неё воспаление средостенья – места, где расположены пищевод, трахея, сердце, а также проходят самые крупные артерии и вены организма.
Как выяснилось, причиной стало повреждение пищевода рыбьей костью. Женщина почувствовала легкий укол, когда ела рыбу, но не обратила на это внимание. А через несколько дней попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Врачи напомнили, что, почувствовав застрявшее в горле инородное тело, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
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Как выяснилось, причиной стало повреждение пищевода рыбьей костью. Женщина почувствовала легкий укол, когда ела рыбу, но не обратила на это внимание. А через несколько дней попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.
«Острая кость перфорировала пищевод, возникло воспаление. Ситуация угрожала жизни. Мы провели срочную операцию, которая длилась два часа. Устранили очаги воспаления, санировали и восстановили нормальные функции затронутых органов. Вмешательство прошло успешно», – рассказал заведующий лор-отделением больницы Богдан Кулешов.Сейчас пациентка выписана домой и уже вернулась к привычной жизни.
Врачи напомнили, что, почувствовав застрявшее в горле инородное тело, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
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Лора Луганская