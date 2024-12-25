В подмосковном онкодиспансере провели тренировочную эвакуацию

Для того, чтобы избежать похмелья после Нового года, следует отказаться от смешивания различных видов алкоголя, во время застолья больше есть жирную и белковую пищу, пить воду после каждого приема спиртного. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог Астемир Темиржанов. По его словам, также важен активный отдых и прогулки на свежем воздухе, которые разгонят кровь и ускорят обмен веществ.