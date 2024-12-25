В подмосковном онкодиспансере провели тренировочную эвакуацию

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Тренировку по эвакуации пациентов и сотрудников провели в Московском областном онкологическом диспансере, чтобы повысить уровень подготовки перед новогодними праздниками, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В ходе тренировки сотрудники диспансера отрабатывали навыки быстрого реагирования на нештатные ситуации. Тренировка состояла из нескольких этапов: отработка действий при получении сигнала тревоги, организация эвакуации пациентов из палат и взаимодействие с экстренными службами. При этом особое внимание уделялось эвакуации маломобильных пациентов, для чего используются специальные средства транспортировки», — рассказал ведущий инженер онкодиспансера Вадим Шнайдер.Он добавил, что такие тренировки в медицинском учреждении проводятся регулярно.
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