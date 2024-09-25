Подмосковные врачи провели операцию пациенту с опухолью на губе

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Пушкинскую клиническую больницу обратился 76-летний пациент с жалобой на болезненное новообразование на губе. Это был округлый шероховатый участок размером чуть больше двух сантиметров. Поверхность образования была выпячена, вызывала сухость и жжение и часто травмировалась во время приёма пищи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы диагностировали веррукозную лейкоплакию. Пациенту требовалась операция. В технике клиновидной резекции за полчаса под местной анестезией удалили образование. Отправили его на гистологию. В зависимости от ее результатов назначим лечение», — рассказал челюстно-лицевой хирург Владимир Савин.
В центре Рошаля провели первую в Подмосковье операцию по феминизирующей пластике
Подмосковные хирурги спасли младенца, родившегося с кишечником наружу
Егорьевские хирурги спасли жизнь пациентки с кистой и гигантской миомой
Дайана Хусинова