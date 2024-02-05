Путин отметил квалифицированную медпомощь, которую врачи оказывают бойцам СВО

Более 60 единиц медицинского оборудования для отделений неонатологии поступило в больницы Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В прошлом году мы поставили в наши медицинские организации 63 единицы оборудования для оказания медицинской помощи новорожденным. На эти цели было направлено почти 144 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.



Региональные больницы получили аппараты ИВЛ для новорождённых, различные инкубаторы, реанимационные системы и прочее. Медицинская техника была закуплена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.



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