Путин отметил квалифицированную медпомощь, которую врачи оказывают бойцам СВО

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По словам Путина, в России выделяется особенное внимание развитию приоритетных направлений здравоохранения.
«Во многих регионах открыты профильные кардиохирургические центры, в которых трудятся достойные, талантливые представители отечественного медицинского сообщества. И конечно, особо отмечу высококвалифицированную помощь, которую многие из вас оказывают участникам специальной военной операции», - обратился глава государства к участникам мероприятия.
Он также выразил уверенность, что конференция пройдёт в конструктивном ключе и укрепит международное сотрудничество в гуманитарной сфере.
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