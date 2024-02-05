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Путин отметил квалифицированную медпомощь, которую врачи оказывают бойцам СВО

05 февраля 2024, 14:36
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отметил высококвалифицированную помощь, которую медики оказывают участникам спецоперации. Об этом говорится в приветственном письме для участников XV ежегодной международной конференции «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний». Текст опубликован на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул важность традиционного форума, который является наиболее авторитетной площадкой в области сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии. Здесь участники могут обсудить актуальные проблемы в рамках профессии.

По словам Путина, в России выделяется особенное внимание развитию приоритетных направлений здравоохранения.


«Во многих регионах открыты профильные кардиохирургические центры, в которых трудятся достойные, талантливые представители отечественного медицинского сообщества. И конечно, особо отмечу высококвалифицированную помощь, которую многие из вас оказывают участникам специальной военной операции», - обратился глава государства к участникам мероприятия.

Он также выразил уверенность, что конференция пройдёт в конструктивном ключе и укрепит международное сотрудничество в гуманитарной сфере.

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Для каширских врачей провели обучающий семинар по диабету
05 февраля 2024, 14:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Обучающий семинар, посвящённый наблюдению за пациентами с сахарным диабетом, провела для врачей Каширы профессор кафедры эндокринологии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Инна Мисникова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ходе семинара, который проводился на базе Каширской больницы, врачам объяснили, что диспансерное наблюдение помогает не только следить за состоянием пациентов, но и своевременно предупредить развитие некоторых опасных осложнений.

«Это мероприятие дало нам уникальную возможность обменяться опытом и получить новые знания в области лечения и наблюдения за пациентами с сахарным диабетом», — поделился впечатлениями заведующий взрослой поликлиникой №2 Каширской больницы Игорь Наумов.
В ходе семинара врачи обсудили ряд актуальных вопросов и получили практические советы.

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#медицина
#здравоохранение
#кашира
#врачи
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Врач Продеус предупредил об опасности обезжиренного творога
Врач Продеус: Обезжиренный творог может вызвать диабет
05 февраля 2024, 14:27

Фото: istockphoto.com/grafvision

Доктор-иммунолог Андрей Продеус заявил, что обезжиренный творог также может вызвать диабет.
Он пояснил, что в таком продукте остаются одни углеводы, которые способны вызвать диабет второго типа. Как передаёт utro.ru, по словам специалиста, обычный творог гораздо полезнее из-за содержащихся в нём жиров.

Ранее преподаватель Международного технологического колледжа Университета РОСБИОТЕХ, руководитель научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инга Беляева прокомментировала созданный учёными Российского биотехнологического университета новый вид злакового батончика без глютена.

«В составе батончика отсутствуют белый сахар и глютен, а также присутствует инулин. Калорийность разработанного батончика снижена на 35% по сравнению с традиционным. Кроме того, разработанный батончик усыхает медленнее традиционного образца, что способствует продлению срока свежести изделия в рамках срока хранения», ─ объяснила в беседе с RT Беляева.

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#сахар
#молочная продукция
#здоровье
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Главный подмосковный невролог Сутормин: «Инсульт в 30-40 лет уже не вызывает удивления»
Главный подмосковный невролог Сутормин предупредил о помолодевшем за два года инсульте
05 февраля 2024, 14:02

Фото: Istockphoto / peakSTOCK

В последние годы наблюдается тенденция к резкому «омолаживанию» инсульта. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин.
«Инсульт молодеет, это факт. Последние года два наблюдается такая тенденция. Инсульт в 30-40 лет уже не вызывает удивления. Когда я 20 лет назад начинал работать с инсультами, для нас был обычной ситуацией инсульт в 80-90 лет. В связи с этим мы сейчас во время диспансеризации ищем у более молодых пациентов причины ишемических инсультов, – такие, как бляшки в брахицефальных артериях и нарушение сердечного ритма», – сказал специалист.
По его словам, сейчас в Московской области в месяц диагностируют около 3-3,2 тысяч геморрагических и ишемических инсультов. Примерно 2,7-2,8 тысяч из них – ишемические. При этом, по словам Сутормина, четыре из пяти инсультов можно предотвратить или существенно уменьшить проявления заболевания.
«Меры профилактики всем известны. Первое – это правильное питание. Нельзя, чтобы масса тела была повышенной. Нужно больше двигаться умеренно заниматься спортом. Второе – необходимо избегать вредных привычек, таких как употребление алкоголя и табакокурение. Третье – контроль за имеющимися хроническими заболеваниями: артериальной гипертензией, нарушением ритма сердца, сахарным диабетом и вообще нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы и другими эндокринными заболеваниями», – перечислил врач.
При этом Сутормин подчеркнул, что, если все эти диагнозы ещё не поставлены, не нужно игнорировать прохождение диспансеризации. Лечить заболевание на ранних стадиях гораздо проще, заключил он.

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#здравоохранение
#врач
#минздрав мо
#инсульт
#московская область
#подмосковье
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Онколог Каприн заявил, что чудо-анализа для диагностики рака не существует
05 февраля 2024, 13:40

Фото: iStock/CIPhotos

Чтобы диагностировать онкологической заболевание у пациента, необходимо провести комплекс лабораторных и инструментальных исследований, об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в разговоре с «Российской газетой».
По словам специалиста, всем людям необходимо регулярно проходить медицинский осмотр, потому как кажущиеся обычными вещи, такие как: поход в баню, массаж, загар, могу только усугубить уже развивающееся раковое заболевание.

При этом, как отметил Каприн, одного «чудо-анализа» для диагностики рака не существует. Для этого необходимо пройти комплекс лабораторных и инструментальных исследований.

Врач напомнил, что на первоначальном этапе боли при онкологическом заболевании отсутствуют. Рак вообще может никак себя не проявлять, пока не дойдёт до запущенной стадии.

«Ходить к врачу не когда болит, а чтобы не заболеть — вот главное правило, которого стоит придерживаться каждому», — подчеркнул Каприн.

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#онкология
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Порядка 1 тыс. человек за день посетили подмосковные центры амбулаторной онкопомощи
05 февраля 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 1 тысячи жителей Подмосковья прошли диагностику в центрах амбулаторной онкопомощи в минувшую субботу. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В этот день в ЦАОПах провели День открытых дверей, приуроченный к отмечаемому 4 февраля Всемирному дню борьбы против рака. Проверить здоровье можно было во всех 24 подмосковных центрах.
«Регулярные обследования позволяют вовремя выявить онкозаболевания и начать их лечение. В минувшую субботу почти 1 тыс человек прошли обследования в рамках Дня открытых дверей в центрах амбулаторной онкопомощи. У четырёх были заподозрены злокачественные новообразования. Их направили на дополнительную диагностику», – рассказала Стригункова.
Пациенты могли пройти маммографию, КТ- и рентген-исследование органов грудной клетки, сдать ПСА-тест на рак простаты, а также тест на скрытую кровь в кале. Онкологи и других медики давали консультации.

Всю информацию о работе онкологической службы Подмосковья можно найти на онкопортале региона. Там же размещён график проведения дней открытых дверей в ЦАОПах.

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#московская область
#подмосковье
#светлана стригункова
#онкология
#диагностика
#здравоохранение
#здоровье
#медицина
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Хоккейный клуб из Воскресенска вышел в плей-офф ВХЛ
05 февраля 2024, 12:07

Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области

ХК «Химик» из Воскресенска вышел в плей-офф Кубка Петрова. Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковная команда «Химик» является действующим обладателем Кубка Петрова и готовится к защите титула.

«По итогам 50 проведенных игр ХК «Химик» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В активе воскресенских хоккеистов 72 очка. Ближайший преследователь, команда «Динамо Санкт-Петербург», отстает на 5 очков, что позволяет ХК «Химик» уверено выйти в зону плей-офф», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что текущем сезоне на счету капитана воскресенского клуба Олега Губина 26 очков — 5 шайб и 21 голевая передача.

Кроме этого, 5 февраля в 18:30 пройдет матч между ХК «Химик» и ХК «Динамо-Алтай» в Воскресенске.

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#петербург
#Алтай
#хоккей
#подмосковье
#воскресенск
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В больницы Подмосковья поступило более 60 единиц оборудования для помощи новорождённым
05 февраля 2024, 12:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 60 единиц медицинского оборудования для отделений неонатологии поступило в больницы Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В прошлом году мы поставили в наши медицинские организации 63 единицы оборудования для оказания медицинской помощи новорожденным. На эти цели было направлено почти 144 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

Региональные больницы получили аппараты ИВЛ для новорождённых, различные инкубаторы, реанимационные системы и прочее. Медицинская техника была закуплена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#медицинское оборудование
#здравоохранение
#новорождённые
#медицина
#светлана стригункова
#московская область
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В Жуковском врачи удалили юноше огромную опухоль, сдавливающую позвоночник
05 февраля 2024, 11:45

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Жуковские врачи удалили юноше 40-сантиметровую опухоль, которая сдавливала позвоночник. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

20-летний парень поступил в больницу с жалобами на сильные боли в спинном и грудном отделах. В ходе осмотра у него обнаружили липофиброму, которая сдавливала спинномозговой канал.


«Оперировали две бригады врачей - нейрохирурги и урологи. Первым этапом, урологическая бригада лапароскопическим путём удалила опухолевое образование забрюшинного пространства. Вторым этапом нейрохирурги через тот же доступ удалили фрагменты опухоли, проникающие в спинномозговой канал. Общий размер опухоли был около 40 см. Операцию удалось провести, не прибегая к большим разрезам, что сократило период реабилитации и свело к минимуму риски осложнений», — поделился заместитель главного врача по хирургии, кандидат медицинских наук Александр Архаров.


Стоит отметить, что на сегодняшний день юноша уже проходит амбулаторное лечение.

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УЗИ щитовидки на стенде Подмосковья на выставке «Россия» прошли 365 человек
05 февраля 2024, 11:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

365 посетителей продолжающейся на ВДНХ выставки-форума «Россия» сделали УЗИ щитовидной железы на стенде Наро-Фоминского перинатального центра. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Так, 50-летнюю москвичку Татьяну Копотову после исследования направили на дополнительную диагностику.
«У вас узловое образование, которое требует консультации эндокринолога и дополнительного обследования. Пожалуйста, не тяните», – сказала пациентке врач УЗИ Динара Аджаматова.
«Даже не могла подумать, что попаду на День здоровья на ВДНХ. Просто шла посмотреть знаменитую выставку, заглянула на стенд Московской области и решила: дай-ка проверю щитовидку, это бесплатно. Внимательный доктор обнаружила какое-то образование в железе, в понедельник пойду в поликлинику. Спасибо за такую возможность, о нас заботятся, и это важно», – поделилась Татьяна.
Как отметила Аджаматова, среди тех, кому провели УЗИ на выставке, было не менее 30 женщин в возрасте от 20 до 35 лет. У шести из них заметили изменения щитовидной железы.

Всем гостям стенда Подмосковья врачи дали рекомендации.

Ранее сообщалось, что Московская область представила уникальные проекты на выставке-форуме «Россия», где 2 февраля прошёл День здоровья. На тематических площадках демонстрировались достижения в сфере медицины, в том числе новейшие научные разработки. Специалисты делились рекомендациями по здоровому образу жизни.

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#минздрав мо
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#московская область
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