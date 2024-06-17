Путин поручил Воробьёву уделить особое внимание развитию поликлиник в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Владимир Путин попросил губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва обратить особое внимание на развитие первичного звена здравоохранения в Московской области.
«Андрей Юрьевич, вопросов всегда много. Один из них – это поликлиническое звено и возможность посещений. Нужно, конечно, увеличивать возможность посещений в этом самом важном звене», – сказал глава государства.Воробьёв назвал запрос на первичную помощь самым большим запросом от граждан.
«Поэтому мы ремонтируем и строим поликлиники. Большой запрос и на форму, когда существует оборудование, когда стены радуют. Ну и, конечно, на врачей. У нас есть целая программа по привлечению врачей. Вы знаете, что эта тема очень актуальна во всех регионах, в Подмосковье – в частности. Поэтому мы делаем стимулирующие выплаты особенно тем, кто идёт в первичное звено. Стационары тоже важны, но узкие специалисты сегодня на вес золота», – отметил губернатор.Это тем более важно – ведь в отличие от многих других регионов страны, Московская область прирастает населением, заключил Путин.
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