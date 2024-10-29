Путин призвал контролировать получение медсправок для налогового вычета

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин потребовал следить, чтобы справки о диспансеризации, дающие право получить налоговый вычет, нельзя было купить. Об этом он заявил в рамках своего выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение 2024».
По словам Путина, необходимо поощрять людей, которые регулярно занимаются спортом и внимательно следят за своим здоровьем и напомнил, что со следующего года предусмотрены налоговые вычеты для тех, кто проходит плановую диспансеризацию и успешно сдает нормативы ГТО.
Он потребовал четко наладить данную систему. По его словам, у россиян необходимо формировать стремление заниматься спортом и заботиться о своем здоровье.
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«Но и здесь надо очень внимательно следить, знаете, за чем, да? Чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки, и удостоверения о сдаче норм ГТО тоже не давали по знакомству», — предостерег президент.
Он потребовал четко наладить данную систему. По его словам, у россиян необходимо формировать стремление заниматься спортом и заботиться о своем здоровье.
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Элина Позднякова