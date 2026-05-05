«Рак молодеет»: Россиянам раскрыли причины роста заболеваемости онкологией
Врач Еделев: Рост заболеваемости раком связан с улучшением ранней диагностики
Рак все чаще обнаруживают в более раннем возрасте из-за улучшения диагностики. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев.
По его словам, за последние 35 лет онкология в возрасте до 50 лет увеличилась на 79,1%. Наиболее быстро увеличивается заболеваемость раком молочной железы, матки и почек, а также колоректальным раком, который вдобавок сопровождается высокой смертностью.
«Это ожирение и метаболические нарушения, которые являются одним из наиболее изученных факторов риска раннего рака. Сейчас мы знаем, что изменения микробиома кишечника, связанные с диетой, антибиотиками и ультраобработанной пищей, вызывают рак», — рассказал Еделев Общественной Службе Новостей.
Он добавил, что причинами ранней заболеваемости раком также являются снижение физической активности, хронический стресс, нарушения циркадных ритмов, а также воздействие экологических факторов.
Однако Еделев подчеркнул, что более частое обнаружение рака в раннем возрасте связано с улучшением диагностики, благодаря которой можно выявить медленно прогрессирующие опухоли. Тем не менее эксперт подтвердил, что онкология действительно «молодеет».
В качестве профилактики врач порекомендовал поддерживать нормальный вес, заниматься спортом, стараться не употреблять ультраобработанную пищу и алкоголь и своевременно проходить диспансеризацию.