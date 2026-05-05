«Рак молодеет»: Россиянам раскрыли причины роста заболеваемости онкологией

05 мая 2026, 10:46

Врач Еделев: Рост заболеваемости раком связан с улучшением ранней диагностики

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Рак все чаще обнаруживают в более раннем возрасте из-за улучшения диагностики. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев.





По его словам, за последние 35 лет онкология в возрасте до 50 лет увеличилась на 79,1%. Наиболее быстро увеличивается заболеваемость раком молочной железы, матки и почек, а также колоректальным раком, который вдобавок сопровождается высокой смертностью.





«Это ожирение и метаболические нарушения, которые являются одним из наиболее изученных факторов риска раннего рака. Сейчас мы знаем, что изменения микробиома кишечника, связанные с диетой, антибиотиками и ультраобработанной пищей, вызывают рак», — рассказал Еделев Общественной Службе Новостей.