Родинка, кашель и усталость: онколог назвал сигналы, после которых нельзя ждать
Врач-онколог, химиотерапевт Медскан Hadassah Евгений Чичиков предупредил, что даже слабые жалобы могут стать поводом для полного обследования на рак. Он призвал не игнорировать резкую усталость, потерю веса и температуру чуть выше 37. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, к общим признакам болезни относятся упадок сил, быстрая утомляемость и похудение без явной причины. Подобные проявления встречаются и при других недугах, но тянуть с визитом в клинику не стоит. Тревогу должны вызвать родинки, если они быстро меняют цвет, форму или размер. Кровь в стуле или моче может указывать на проблемы в кишечнике либо мочевыводящих путях. Уплотнение в груди, асимметрия или изменение соска требуют срочной консультации. Долгий кашель врач назвал опасным сигналом и для курильщиков, и для людей без этой привычки.
Чичиков подчеркнул, что любые новые симптомы нужно обсуждать со специалистом. После осмотра медик подберет анализы и нужные проверки. Отдельно эксперт напомнил о скрининге. Женщинам старше 40 он советует маммографию. С 45 лет важно сдавать кал на скрытую кровь и проходить колоноскопию. Мужчинам старше 50 стоит контролировать ПСА и проходить пальцевое исследование простаты. Для раннего поиска рака шейки матки подходит PAP-тест. Курильщикам и людям из групп риска помогает низкодозная КТ легких.
