Дерматолог раскрыла, могут ли веснушки стать предвестниками онкологии

Дерматолог Галлямова: Веснушки не перерождаются в онкологию

Веснушки не перерождаются в онкологию, но предупреждают о предрасположенности человека к появлению меланомы. Об этом предупредила врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.





По ее словам, веснушки являются только эстетической особенностью кожи, которая часто появляется в детстве и с возрастом проходит. Веснушки никогда не перерождаются в онкологические образования, подчеркнула врач.



Тем не менее, веснушки указывают на то, что человек находится в зоне риска возникновения развития меланомы и других злокачественных новообразований, поскольку они есть у людей с первым типом кожи, который крайне чувствителен к онкологическим заболеваниям, добавила дерматолог.





«Соответственно, все, у кого есть веснушки, должны максимально беречь кожу от солнечных лучей и обязательно пользоваться средствами с уровнем защиты SPF 50 при прогнозе ультрафиолетового индекса больше 3», — предупредила Галлямова в беседе с Москвой 24.