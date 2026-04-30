Дерматолог раскрыла, могут ли веснушки стать предвестниками онкологии
Веснушки не перерождаются в онкологию, но предупреждают о предрасположенности человека к появлению меланомы. Об этом предупредила врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
По ее словам, веснушки являются только эстетической особенностью кожи, которая часто появляется в детстве и с возрастом проходит. Веснушки никогда не перерождаются в онкологические образования, подчеркнула врач.
Тем не менее, веснушки указывают на то, что человек находится в зоне риска возникновения развития меланомы и других злокачественных новообразований, поскольку они есть у людей с первым типом кожи, который крайне чувствителен к онкологическим заболеваниям, добавила дерматолог.
«Соответственно, все, у кого есть веснушки, должны максимально беречь кожу от солнечных лучей и обязательно пользоваться средствами с уровнем защиты SPF 50 при прогнозе ультрафиолетового индекса больше 3», — предупредила Галлямова в беседе с Москвой 24.
Врач подчеркнула, что избавиться от веснушек можно только с помощью лазера или фототерапии. Народные методы могут лишь слегка осветлить кожу, заключила она.