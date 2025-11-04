Рак занял второе место среди причин смертности людей
Эпидемиолог Фаворов: рак занял второе место среди причин смертности людей
Онкологические заболевания вышли на второе место среди причин смертности.
Об этом заявил RT директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов.
По его словам, благодаря доступной и обширной статистике, а также требованию во многих странах устанавливать причину смерти перед похоронами, у него есть данные для соответствующего анализа. Фаворов подчеркнул, что лидером по‑прежнему остаются сердечно‑сосудистые болезни.
«Сердце стучит всю жизнь, и, естественно, оно изнашивается», — отметил специалист.Ранее в верхней части такого списка были болезни лёгких и им подобные, но с прогрессом медицины с ними стали лучше справляться, резюмировал врач.