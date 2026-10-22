Раскрыли неожиданную опасность дневного сна для пожилых

22 октября 2026, 21:56

Sleep Health: регулярный сон днем может говорить о проблемах организма

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Международная группа ученых пришла к выводу, что у пожилых людей, регулярно спящих днем час и более, вероятность смерти на 39% выше, чем у тех, кто не отдыхает днем. Результаты исследования опубликовали в журнале Sleep Health.