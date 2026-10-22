Раскрыли неожиданную опасность дневного сна для пожилых
Международная группа ученых пришла к выводу, что у пожилых людей, регулярно спящих днем час и более, вероятность смерти на 39% выше, чем у тех, кто не отдыхает днем. Результаты исследования опубликовали в журнале Sleep Health.
Специалисты проанализировали данные 4447 жителей Вьетнама со средним возрастом около 70 лет. Наблюдение за участниками велось в течение четырех лет: оценивались продолжительность и регулярность дневного сна, а также качество ночного отдыха. За этот период скончались 514 человек.
Связь между длительным дневным сном и повышенным риском смерти сохранялась даже после учета качества ночного сна и других факторов. При этом короткий отдых днем — менее 30 минут, а также сон продолжительностью от 30 до 59 минут — значимой связи с повышенной смертностью не показал.
Кроме того, ученые выяснили, что качество ночного сна влияло на связь между дневным отдыхом и смертностью. Однако у тех, кто регулярно спал днем более часа, повышенный риск сохранялся независимо от качества ночного сна.
По мнению авторов, продолжительный дневной сон может быть признаком проблем со здоровьем у пожилых людей. При этом исследование не доказывает, что именно дневной сон повышает риск смерти: он может отражать уже существующие нарушения в организме.
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