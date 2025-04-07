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Врач поделилась, как снять боль в спине после работ на огороде

Терапевт Дельманова: при боли в спине после огорода лучше сразу лечь
Фото: iStock/ perfectlab

Фото: iStock/ perfectlab

При резкой боли в спине, настигшей во время физической работы на огороде, необходимо немедленно прилечь отдохнуть, заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова.
Врач отметила, что важно не игнорировать неприятные ощущения и скорее принимать меры, дабы не усугубить состояние.

«Если боли при физических нагрузках на огороде не удалось избежать, важно придерживаться следующих рекомендаций. Если спина резко заболела во время нагрузки, нельзя доделывать начатое через боль, следует сразу прилечь отдохнуть», — обратила внимание Дельманова в беседе с NEWS.ru.

Врач посоветовала воспользоваться местным обезболивающим средством, например, пластырем, мазью или гелем с нестероидным противовоспалительным аппаратом.

Вместе с тем Дельманова напомнила, что подход к снятию боли должен быть грамотным, чтобы не навредить здоровью. Она посоветовала не принимать горячие ванны и избегать разогревающих компрессов, поскольку они могут усилить воспаление, если проблема связана с хроническими патологиями позвоночника. ​Эксперт ​подчеркнула, что при болях лучше использовать ​сухое тепло.

«Также можно повязать на поясницу шерстяной платок или шарф, чтобы улучшить кровообращение в перенапряженных мышцах», — добавила врач.

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Врач рассказала, как лечить микоплазменную пневмонию
Врач Станкевич: против микоплазменной пневмонии эффективны лишь антибиотики
06 апреля 2025, 00:42

Фото: iStock/Staras

Против микоплазменной пневмонии неэффективны противовирусные препараты, так это бактерия, а не вирус, и, соответственно, лечить ее можно лишь антибиотиками, причем строго по чувствительности возбудителя. Об этом заявила директор по лабораторной медицине «ЛабКвест, к.м.н Любовь Станкевич, также назвав распространенное последствие болезни.
«На фоне микоплазмы у человека часто развивается выраженное воспаление слизистой, она повреждается, и организм перестает справляться с новыми вирусами и бактериями. И тогда начинается порочный круг — только человек вылез из одного заболевания и через несколько дней он снова заболевает», — отметила врач в беседе с «Известиями».
Вместе с тем врач-диетолог, советник Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Александра Суржик рассказала, почему весной часто не хватает витаминов. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт указала, что в это время года многие женщины пытаются похудеть к лету и ограничивают себя в питании, что приводит к недополучению важных микроэлементов. Также в зоне риска находятся люди с болезнями ЖКТ, которые могут не давать им усваивать микронутриенты.
«Еще добавлю такую непопулярную фразу: при полноценном, разнообразном питании мы получаем с пищей практически все микронутриенты в достаточном количестве. Важно только помнить, что много калорий не равно полноценное питание», — поделилась специалист.
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Психолог объяснил, стоит ли прощать измену
Психолог Лунюшин: решение о прощении измены может принять лишь обманутый партнер
06 апреля 2025, 00:21

Фото: iStock/Nimito

Решение о том, стоит ли прощать измену или нет, может принимать только лишь обманутый партнер. Об этом заявил когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, дело в том, что у разных людей сильно отличается представление о норме в отношениях, какие-то пары не хотят поддерживать классическую форму.
«Прежде чем начать серьезные отношения, необходимо этот вопрос обговорить. Есть люди, которые договариваются, что будут в отношениях только вдвоем. Тогда для них секс на стороне является предательством тех обещаний, которые они дали друг другу», — пояснил он.
Психолог отметил, что, если партнеры изначально обговорили возможность связей на стороне, то предательства и измены быть не может. В классических же отношениях все обстоит иначе — решение о прощении измены может принять лишь обманутая сторона.
«Каждый относится к предательству по-своему. Если человек сильно болезненно к этому относится, то, наверное, не стоит прощать измену. Однако в каждой паре все весьма индивидуально и давать один общий совет для всех — не стоит», — заключил эксперт.
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Развеян распространенный миф о пальмовом масле
Диетолог Кабанов развеял распространенный миф о вреде пальмового масла
06 апреля 2025, 00:18

Фото: iStock/slpu9945

Вред пальмового масла для здоровья — это распространенный миф, который зародился во время конкурентной борьбы, не имеющий доказательств. Об этом заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, пальмовое масло не только безопасно, но и полезно для здоровья, так как содержит витамин Е, природные антиоксиданты и не имеет в своем составе опасных трансжиров. Наиболее полезным он назвал красное пальмовое масло из-за большого содержания каротинов.
«Проблема пальмового масла заключается в антимаркетинге, который был использован в конкурентной борьбе. ВОЗ никогда не утверждала, что пальмовое масло опасно для здоровья. Научные данные разные мифы о вреде также не подтверждают», — подчеркнул диетолог.
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#витамины
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Врач рассказала, к чему могут привести весенние перепады температур
Врач Демьяновская: весенние перепады температур могут привести к переохлаждению
06 апреля 2025, 00:10

Фото: iStock/chris-mueller

Весенние перепады температур могут привести к переохлаждению из-за отказа людей возвращаться к зимней одежде. Об этом заявила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, привычка не носить шапку в холодную погоду опасна невропатией большого затылочного нерва.
«Сменив пуховики на пальто и плащи и отказавшись от шапок, люди не хотят снова надевать зимнюю одежду, даже если на улице минусовая температура. Холодный воздух и повышенная влажность могут способствовать развитию респираторных инфекций и обострению хронических заболеваний», — поделилась специалист в беседе с RT.
В свою очередь терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что ВИЧ, туберкулез и стафилококковые инфекции стали устойчивее к большинству противовирусных препаратов. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на NEWS.ru, врач указала, что это происходит из-за мутации возбудителей данных заболеваний.
«В настоящее время проблема затрагивает большинство противовирусных препаратов. Особенно опасным является развитие устойчивости ВИЧ к существующим антиретровирусным препаратам», — отметила эксперт.
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Московские хирурги спасли школьника, проглотившего пятисантиметровый карандаш
06 апреля 2025, 00:05

Фото: iStock/Gumpanat

Московские хирурги из Клиники доктора Рошаля спасли 11-летнего школьника, который проглотил пятисантиметровый карандаш. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. По словам мальчика, карандаш, зажатый в зубах, он проглотил случайно во время урока, когда хотел откашляться. Родителям он все рассказал лишь когда вернулся домой.
«Было принято решение о диагностической ЭГДС под общим наркозом. В ходе процедуры, занявшей менее 15 минут, карандаш был обнаружен в желудке и успешно извлечен. Предмет не повредил слизистые оболочки внутренних органов, пояснили в клинике, подчеркнув, что из-за длительного нахождения в желудке древесина начала размякать, что могло привести к разрушению карандаша», — передает «Москва 24».
Тем временем в Санкт-Петербурге спасли ребенка, который повис на балконе 12-го этажа. Как сообщает «Петербургский дневник», школьника выручил мужчина, который забрался на балкон этажом ниже и смог втащить его внутрь.
«Сперва на место событий прибыла полиция, потом Росгвардия, затем МЧС. После приехала и карета скорой помощи. Пострадавших нет. Информация о случившемся уточняется», — отмечает издание.
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