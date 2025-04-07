Врач поделилась, как снять боль в спине после работ на огороде

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При резкой боли в спине, настигшей во время физической работы на огороде, необходимо немедленно прилечь отдохнуть, заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова.
Врач отметила, что важно не игнорировать неприятные ощущения и скорее принимать меры, дабы не усугубить состояние.
Врач посоветовала воспользоваться местным обезболивающим средством, например, пластырем, мазью или гелем с нестероидным противовоспалительным аппаратом.
Вместе с тем Дельманова напомнила, что подход к снятию боли должен быть грамотным, чтобы не навредить здоровью. Она посоветовала не принимать горячие ванны и избегать разогревающих компрессов, поскольку они могут усилить воспаление, если проблема связана с хроническими патологиями позвоночника. Эксперт подчеркнула, что при болях лучше использовать сухое тепло.
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«Если боли при физических нагрузках на огороде не удалось избежать, важно придерживаться следующих рекомендаций. Если спина резко заболела во время нагрузки, нельзя доделывать начатое через боль, следует сразу прилечь отдохнуть», — обратила внимание Дельманова в беседе с NEWS.ru.
Врач посоветовала воспользоваться местным обезболивающим средством, например, пластырем, мазью или гелем с нестероидным противовоспалительным аппаратом.
Вместе с тем Дельманова напомнила, что подход к снятию боли должен быть грамотным, чтобы не навредить здоровью. Она посоветовала не принимать горячие ванны и избегать разогревающих компрессов, поскольку они могут усилить воспаление, если проблема связана с хроническими патологиями позвоночника. Эксперт подчеркнула, что при болях лучше использовать сухое тепло.
«Также можно повязать на поясницу шерстяной платок или шарф, чтобы улучшить кровообращение в перенапряженных мышцах», — добавила врач.
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Ольга Енгалычева