Раскрыт способ определить болезни по состоянию языка

19 февраля 2026, 19:46

Стоматолог Лысенко: Трещины на языке могут свидетельствовать об анемии

Фото: iStock/arenacreative

Стоматолог-терапевт и пародонтолог Павел Лысенков считает, что по состоянию языка можно судить о нарушениях в организме. Об этом он сообщил в разговоре с Life.ru.