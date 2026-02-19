Раскрыт способ определить болезни по состоянию языка
Стоматолог-терапевт и пародонтолог Павел Лысенков считает, что по состоянию языка можно судить о нарушениях в организме. Об этом он сообщил в разговоре с Life.ru.
Язык часто сравнивают с зеркалом здоровья, так как его состояние может указывать на проблемы не только в полости рта, но и в организме в целом. Как отмечает Лысенков, трещины, налет и другие видимые изменения на языке могут быть признаками различных заболеваний.
Эксперт пояснил, что внезапное появление трещин на языке, сопровождаемое болью, жжением или гиперчувствительностью, может указывать на дефицит витаминов, анемию, грибковые, вирусные или бактериальные инфекции, а также на побочные эффекты от приема лекарств или реакцию на стресс. В то же время обычные складки на языке, которые не вызывают неприятных ощущений, считаются нормой.
Стоматолог акцентировал внимание на важности своевременного обращения к специалисту при появлении подозрительных симптомов. Он также рекомендовал регулярно чистить язык и соблюдать гигиену полости рта для раннего выявления изменений.
