Россиянам перечислили указывающие на проблемы с печенью симптомы
Онколог Владимир Ивашков заявил, что печень никогда не болит, поскольку в ней отсутствуют болевые рецепторы. На своем YouTube-канале врач назвал симптомы, указывающие на проблемы с этим органом.
Ивашков подчеркнул, что при появлении желтушности кожи и белков глаз нужно обязательно проверить печень. Это указывает на повышение уровня билирубина, который печень перестала должным образом перерабатывать, объяснил он.
Кроме того, специалист отметил, что следует обратить внимание на темную мочу и светлый кал. Среди прочих симптомов он выделил ощущение тяжести в правом подреберье и увеличение объема живота. Ивашков настоятельно рекомендовал при обнаружении этих признаков не заниматься самолечением, а обратиться к медицинскому специалисту для проведения УЗИ и анализов крови.
