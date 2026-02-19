Россиянам перечислили указывающие на проблемы с печенью симптомы

19 февраля 2026, 14:53

Онколог Ивашков призвал проверить печень при наличии тяжести в правом подреберье

Фото: iStock/Shidlovski

Онколог Владимир Ивашков заявил, что печень никогда не болит, поскольку в ней отсутствуют болевые рецепторы. На своем YouTube-канале врач назвал симптомы, указывающие на проблемы с этим органом.